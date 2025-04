‘Francisco Franco’ vence concurso ‘Todos as flores que eu sonhei’

A Escola Secundária Francisco Franco foi a grande vencedora do concurso ‘Todos as flores que eu sonhei’, com a proposta ‘Floresta Encantada’, onde a tradicional levada madeirense ganha vida e se entrelaça com pequenos elementos da nossa ilha. A autoria é da dupla Maria Vilhena e Júlia Diniz.

O tapete de flores estará em exposição no Plaza Center Madeira durante os festejos da Festa da Flor.

O concurso integra o suplemento escolar ‘Ponto e Vírgula’, uma parceria com o DIÁRIO de Notícias da Madeira, Secretaria Regional de Educação e Plaza Center Madeira.

Esta edição atribuiu ainda uma menção honrosa a uma proposta da EBS de Machico. A turma do 10.º 2 da EBS de Machico, conquistou este prémio com o seu projecto ‘Calçada em Flor’. Inspirado nos padrões da calçada madeirense, o trabalho apresenta cinco desenhos distintos, ladeados por um vibrante jardim multicolor. A proposta é toda feita em cartão e cartolina.

Jorge Carvalho esteve presente na entrega de prémios. , Foto Rui Silva/ASPRESS

No total, foram recebidas 94 propostas de sete escolas da Região Autónoma da Madeira.

A entrega dos prémios e apresentação pública do tapete decorreu, hoje, no Plaza Center Madeira, junto ao mural do ‘Ponto e Vírgula’.

O director do Plaza Madeira, Vítor Rodrigues, disse que “este é um projecto muito especial e diferenciador”.

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, afirmou que este é “mais um momento que valoriza a capacidade criadora” dos alunos.

“É um momento muito relevante para nós, porque damos visibilidade a todo o trabalha desenvolvido pelas escolas”, frisou.

O governante salientou ainda a “disponibilidade” de quem dirige as escolas em receberem este projecto, assim como o empenho dos professores em todo o processo.

Por fim, destacou o facto dos alunos continuarem a pensar “fora da caixa”, sendo este um “acto de coragem”.