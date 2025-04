Jornais fazem contas às 10 horas de apagão

Bom dia. Depois do apagão nacional (excepto ilhas) de segunda-feira, os jornais nacionais continuam a fazer contas ao impacto do mesma. Todos os jornais nacionais, generalistas e especializados em economia, o fazem, sem excepção.

No Correio da manhã:

- "Rede de socorro falha no apagão"

- "Sistema de comunicações do siresp voltou a ter problemas"

- "Gyokers exige entrada na Champions a Amorim" M. United quer goleador"

- "João Perdigão, 26 anos. Jovem político perde a vida em colisão na A1"

- Liberais vencem. Voto contra Trump decide eleições no Canadá"

- "Mercado. Bancos levam para novo recorde valor da avaliação das casas"

- "Portugueses no Conclave. Conheça as igrejas dos quatro cardeais de Roma"

No Diário de Notícias:

- "Com mais centrais de arranque apagão teria durado apenas três horas"

- "Corte de eletricidade reacende guerra entre AD e PS na véspera do frente a frente decisivo"

- "Paulo Raimundo secretário-geral do PCP. ´Podemos ter muitos defeitos, mas se há coisa que somos é coerentes´"

- "Lisboa. Aliado de Moedas quer saber se a Câmara foi paga por obras na sede do Bloco de esquerda"

- "Descarbonização. Em dia de apagão, Pedro reis encerrou a agenda da legislatura na Cimpor. Cimenteira vai investir 155 milhões"

- "Eleições. Carney (e Trump) dão a vitória aos liberais no Canadá. E agora?"

No Público:

- "Em três distritos, quase metade dos bebés são filhos de mães estrangeiras"

- "Apagão. O corte de electricidade que aterrou com estrondo na campanha"

- "SIRESP falhou e faltou 'uma voz de comando' da Protecção Civil"

- "Um aeroporto cheio de gente zangada e o bebé que nasceu no país sem luz"

- "Entrevista. Rui Rocha: eutanásia não comprometerá acordo com a AD"

- "Lisboa. O Pavilhão de Portugal renasce 27 anos depois"

- "Canadá. Liberais de Mark Carney vencem eleições"

- "100 dias de Trump. Os EUA num labirinto autoritário"

No Jornal de Notícias:

- "Apagão deu mil milhões de euros em prejuízos"

- "'Só nos lembrávamos que viesse aí a guerra da Ucrânia'. População da aldeia de Montaria assustou-se, primeiro, e lembrou os tempos em que não havia luz, depois"

- "Comissão independente vai avaliar capacidade de reação"

- "Excesso de energia solar em Espanha apontado como causa"

- "Momentos de tensão nos hospitais provocados por geradores"

- "Portugueses querem entendimento sobre governação entre AD e PS"

- "Montijo. Jovem de 17 anos morre em conflito de vizinhança"

- "Guimarães. Metrobus vai servir 3,2 milhões de utentes anuais"

- "Festival. Clubbing de regresso no aniversário da Casa da Música"

- "Porto. Segurança reforçada na Queima das Fitas"

- "Sporting. Quenda, a pérola que já é adulto"

No Negócios:

- "Espanhóis sabiam do risco de apagão"

- "Consumidores temem mais inflação com tarifas"

- "Família Azevedo compra duas empresas em Espanha"

- "Sofia Tenreiro vai liderar a Siemens em Portugal"

- "Criptoativos. Falta de regulação trava interesse da banca"

- "Sustentabilidade 20|30. Gabriel Sousa, CEO Floene. 'Descarbonizar essencialmente com a eletrificação vai ter um custo muito significativo'"

No Jornal Económico:

- "Japoneses salvaram Portugal do apagão"

- "Falhas de energia de grande escala afastam direito a compensação"

- "Montenegro pede auditoria europeia a sistemas elétricos dos países afetados"

- "Portugal espera 200 milhões de receitas do turismo chinês"

- "Habitação: Há 'condições para consensos estruturais' entre PS e AD, apesar das divergências"

- "Governo quer centrais do Baixo Sabor e Alqueva com arranque autónomo"

- "Onde fazem fortuna os mais ricos do mundo?"

Na revista Sábado:

- "A vida privada do herói de Abril"

- "Salgueiro Maia. A saga familiar"

- "Parlamento continua a pagar salários aos assessores dos partidos"

- "Os subornos e as lutas dos conclaves mais polémicos"

No Record:

- "Benfica. Belotti fica"

- "Avançado convence e águias querem mantê-lo"

- "Jogador também pretende continuar"

- "Sporting. Quenda já é o maior. Pérola faz 18 anos"

- "FC Porto. Ataque de Anselmi não vale Gyokeres"

- "Champions Asiática. Jesus eliminado. Ronaldo tenta chegar hoje à final"

No O Jogo:

- "FC Porto. João Mário ultrapassou Martim Fernandes e vai para o nono jogo consecutivo a titular. 'Pode ser líder sendo menos efusivo' - Luís Gonçalves treinou lateral na formação e destaca vantagem no sistema 3x4x3 / Seis anos depois da Youth League, onde estão os campeões / Valência tenta baixar preço de Iván Jaime"

- "Sporting. Varandas com CD à perna. Órgão disciplinar da FPF abre processo ao líder leonino por incumprimento do castigo de 51 dias"

- "Benfica. Mexem-se como poucos nas bolas paradas. Em Portugal e nas maiores ligas ninguém concretiza mais do que as águias / Viagem de Renato Sanches a Cabo Verde foi autorizada"

- "Liga dos Campeões. Quarteto português perto de Munique. PSG vence Arsenal [0-1] em Londres na primeira mão das meias-finais"

- "Galeno afasta Jesus na Champions asiática"

- "Al Nassr-Kawasaki Frontale. Ronaldo procura 35.ª final da carreira"

E no A Bola:

- "Cinco anos para Vagiannidis. Sporting empenhado em garantir novo lateral. É solução para a direita, onde lutará por lugar com Fresneda, e já sabe com o que conta em Alvalade. Negociação com o Panathinaikos será decisiva"

- "Benfica. Tomás Araújo vai parar dois meses depois da Liga / Encarnados nunca utilizaram tantos jogadores numa só época"

- "FC Porto. Papel de Zubizarreta em discussão. Diretor desportivo associado a época menos feliz"

- "Casa Pia 1-3 Estoril. Canarinhos no 8.º lugar"

- "Reportagem. A história do CIF, o 'grande' lisboeta que não quis o profissionalismo no futebol"

- "Liga dos Campeões. PSG vence Arsenal em Londres"