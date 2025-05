MachicArtes a 11 de Maio com tema "Os Tapetes de Flores"

O MachicArtes, um dos 8 projetos do Grupo de Teatro de Machico, e que vai na sua 15.ª Edição, decorrerá este ano a 11 de Maio, com o tema 'Os Tapetes de Flores'. Sendo "um sarau multidisciplinar produzido e realizado por machiquenses" e que "pretende ser uma amostra cultural do Concelho de Machico", pois "envolve vários ramos das artes, concentrados num espetáculo de palco, e que se realiza desde 2009 no Fórum Machico", explica o coordenador Amaro Santos, este ano "tem como objetivo promover os valores artísticos de todo o Concelho, e sempre com a intenção de trazer outros valores que porventura possam estar espalhados pela diáspora, para que os de cá e os de lá, estejam no mesmo palco representando a unidade fraterna que se pretende concretizar".

"Inicialmente associado às festas do fim do ano, o evento foi transferido para as festividades do Dia do Concelho que ocorre no mês de Maio, pois que é nesta altura a mais adequada para mostrar as potencialidades culturais locais", explica o responsável. "O MachicArtes procura, em cada ano, inspirar-se numa tradição popular, religiosa ou profana, para lhe dar relevo, reconhecendo o seu interesse social, e estimulando para a sua continuidade, pois sentimos que, apesar das muitas tradições mantidas pelo povo ilhéu, correm o perigo de se extinguirem", alerta.

Assim, como frisado, "o tema para este ano é 'Os Tapetes de Flores', que acontece nas Festas do Sagrado Santíssimo Sacramento (SSS) popularmente chamada Festa do Senhor. Esta tradição, comum a praticamente todas as paróquias madeirenses, não está tão sólida assim, precisa de estímulos e é importante valorizá-la e acarinhar as pessoas que lhes dão vida, pois há lugares em risco de desaparecer", teme Amaro Santos. "Estas tradições culturais/religiosas devem ser motivo de orgulho para todos os madeirenses, não apenas porque é a nossa identidade enquanto povo, mas porque são referências privilegiadas para o convívio e solidariedade social a todos os níveis", acrescenta.

Assim, "são dezenas de sítios, e envolvem centenas de pessoas que se juntam em grupos nas diferentes paróquias: na Água de Pena temos como representante Gorete Caetano, José Ornelas, Encarnação Oliveira, Maria Romão, Lígia Rodrigues, Natália Dias. No Caniçal temos Celina Silva e Mª Ascensão Santos. Em Machico temos Renato Gouveia, Isabel Leal Rodrigues, Goreti Barreto, António Barreto, Mª José Carvalho, Humberto Castro, Bernardete Castro, Agostinho Rosário, Conceição Pão, Manuel Ascensão Andrade, Inês Vieira. No Piquinho temos, José Correia, Ilidia Nunes, Helena Miranda, Virgílio Câmara, Rosa Costa. Na Ribeira Seca temos Encarnação Olim Gomes. Na Ribeira Grande temos, José Nóbrega, Abel Rodrigues, Sérgio Vieira, Esmaílda Ferreira e Francisco Franco Silva. Temos ainda os do Porto da Cruz e da Ribeira Machico. Todos estas pessoas representam os seus sítios que envolvem outros tantos grupos e que merecem a nossa homenagem", anuncia.

Estas pessoas vão ser convidadas a estar presentes no palco do Fórum Machico para as reconhecer e jubilar, pois "representam todos aqueles que contribuem para que os Tapetes de Flores continuem a ser desenhados com toda a arte e devoção, lembrando a importância dessa maravilhosa tradição e dando-lhes a dignidade cultural/espiritual que lhe é devido", justifica.

Deste modo, "o MachicArtes pretende ser um evento que estimule para a união das artes, dos artistas e das pessoas em geral, mas também para o aparecimento de novos artistas, numa tentativa de reforçar a solidariedade dos machiquenses, dos madeirenses, mas sobretudo que simbolize a união das pessoas de todos os quadrantes políticos, porque a cultura está acima dos enredos dos homens", realça Amaro Santos. "Participam nesta edição diferentes grupos e artistas: Sérgio Pão e Vânia Banganho, (Live Brisk) Prestige Dance, Grupo Coral de Machico, Nuno Santos, Associação Kazka, Maria Belo Alves, Grupo de Teatro de Machico, Graciano Melim/Manuel Alves, Vitor Teixeira, Machetes de Machim, entre outros", acrescenta.

O evento acontecerá a partir das 18 horas do dia 11 de Maio, no Fórum Machico, com as entradas a terem um custo de 3€00 (três euros). Os sócios do Grupo de Teatro de Machico têm entrada livre.

E termina, propondo um novo evento: "E porque estamos a comemorar o Dia do Concelho, falar do MachicArtes, é o mesmo que falar das artes e artistas de Machico, independentemente de quem organiza, começa a fazer sentido a organização de um colóquio para analisar o movimento cultural que se vai desenvolvendo no concelho."