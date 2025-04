A seleção portuguesa de Futebol de Praia venceu, este domingo, a congénere de Itália, por 5-3, no primeiro jogo de preparação deste estágio final rumo ao Campeonato do Mundo FIFA Seychelles 2025, que está a ter lugar na Madeira, na vila da Calheta.

Filipe Santos (2), Rúben Brilhante, Miguel Pintado e Rui Coimbra marcaram os golos lusos.

Os 'Heróis da Areia' estagiam no concelho da Calheta, até ao próximo dia 25 de Abril, tendo ainda previsto a realização de mais um duelo com os transalpinos, agendado para esta segunda-feira, no mesmo local, às 17h30. A 26 de Abril, os eleitos de Narciso embarcam em direção às Seycheles com um sonho na bagagem: levantar de novo a taça de campeões do mundo.

Após a partida de ontem que mereceu 'casa cheia' no 'Estádio de Futebol de Praia da Calheta' o seleccionador português destacou o apoio nas bancadas dos madeirenses e não só.

"Tomara eu que todos os jogos do Mundial tivesse uma moldura humana como esta, porque entusiasma-nos, aos jogadores e é uma grande propaganda para o futebol de praia. Parabéns às gentes da Madeira." Mário Narciso, seleccionador nacional

Quanto ao jogo: "Mais do que a vitória é a forma como os jogadores se entregaram. Nestes jogos, para mim a vitória é secundária. Para mim foi importante a forma como defendemos, como criámos situações para fazer ainda mais golos, foi um teste positivo".

"Um jogo em que nós vamos testar algumas coisas e tentar treinar para aquilo que é o mais importante, no fundo o Campeonato do Mundo. Embora a nossa imagem tem de ficar sempre presente e é isso que vamos tentar fazer amanhã novamente", acrescentou ainda o responsável máximo da equipa técnica portuguesa abordando o jogo particular de amanhã, novamente com a selecção transalpina.

A Madeira tem tudo para que o futebol de praia possa evoluir

Quanto ao marcador de serviço da equipa das Quinas, Filipe Silva ('Tim') elogiou igualmente o povo madeirense assim como as excelentes condições que a Madeira, nomeadamente a Calheta tem para a modalidade.

"Sentimos muito aqui o apoio do povo da Madeira, foi dos melhores apoios que já tivemos, sentimos muito o apoio das pessoas aqui da Calheta. A Calheta tem um bom recinto, à beira da praia, uma zona bonita, acho que tem todas as condições para evoluir o futebol de praia."

Quanto ao jogo: "Estamos muito contentes, foi um bom jogo de preparação, estou muito feliz pelos golos, mas mais ainda feliz pela vitória da equipa, estamos num bom momento e com o foco no mundial.

Esperamos continuar a preparar-nos bem para o mundial, encarar cada jogo de preparação como se de um jogo oficial se tratasse, é para ganhar sempre".