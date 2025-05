Prémio Sonae Educação está aberto a escolas da Madeira

Estão a decorrer as candidaturas ao Prémio Sonae Educação, que vai distribuir 150 mil euros pelos projetos vencedores. As escolas públicas e privadas das ilhas da Madeira e do Porto Santo, bem como as entidades que desenvolvem projetos inovadores na área da educação podem inscrever-se.

O objectivo deste prémio passa por promover a inovação e a inclusão na educação em Portugal ao distinguir projectos que contribuam para melhorar o acesso e a qualidade da educação, em todas as fases do ciclo de aprendizagem e em comunidades de todo o país.

A Sonae indica que a Madeira conta com uma rede escolar de 141 estabelecimentos de ensino, dos quais 77 públicos e 64 privados, onde se incluem jardins de infância, escolas básicas, escolas secundárias, escolas básicas e secundárias, escolas artísticas e escolas profissionais. Isto representa 1,6% do total nacional.

"Com a realização da terceira edição, a Sonae passa a distribuir um valor total acumulado de 400 mil euros pelos projetos vencedores. Nas edições anteriores foram recebidas mais de 700 candidaturas, tendo sido premiados projetos desenvolvidos Ciberescola, EKUI, MyPolis, NoCode Institute e Teach for Portugal", indica em nota à imprensa.

As candidaturas ao Prémio Sonae Educação decorrem até 30 de junho e estão abertas a escolas públicas e privadas, organizações da sociedade civil, startups, instituições de ensino ou associações, desde que proponham soluções que mitiguem a exclusão, promovam o sucesso escolar e contribuam para a capacitação ao longo da vida. As entidades podem candidatar vários projetos que promovam abordagens educativas inovadoras e que, por via da educação, qualificação ou requalificação, contribuam para a mitigação de fatores de desigualdade ou exclusão, fomentando uma sociedade mais inclusiva, capacitada e resiliente.

A educação é o motor do progresso e a ferramenta mais poderosa para reduzir desigualdades, impulsionar o talento e construir um futuro mais justo e competitivo para todos. O Prémio Sonae Educação nasce do nosso compromisso de reconhecer e apoiar projetos que desafiem os modelos tradicionais, introduzam novas metodologias de ensino e tragam soluções inovadoras e inclusivas para garantir que ninguém fica para trás. Daniel Fonseca, director de Marca e Comunicação da Sonae

Prémio Sonae Educação e a ligação a Belmiro de Azevedo

A Educação e a formação foram uma prioridade de Belmiro de Azevedo, que sempre defendeu o conhecimento como a chave para o desenvolvimento social e económico. De olhos sempre postos no futuro, promoveu o investimento nas pessoas por considerar que o seu próprio percurso só foi possível devido às oportunidades que os estudos lhe proporcionaram para desenvolver o seu potencial. Este seu legado materializou-se ao longo dos anos com a criação da Fundação Belmiro de Azevedo, de um grupo de reflexão dedicado à Educação (EDULOG), do Colégio Efanor, de uma política de responsabilidade corporativa da Sonae – que tem na Educação um dos seus principais eixos de investimento e atuação –, e ainda na coliderança de projetos de reskilling a nível europeu (NCN e PRO_MOV R4E).

“O Eng.º Belmiro de Azevedo acreditava que a educação deveria ser o grande elevador de oportunidades, capaz de transformar vidas e preparar as novas gerações para os desafios de um mundo em constante mudança. Mas inovar na educação exige ação, pelo que sempre investiu nas pessoas e procurou apoiar esse investimento nas comunidades. O Prémio Sonae Educação honra o seu legado, ao contribuir para a modernização dos modelos de ensino atuais e para o aumento da igualdade de oportunidades para todos”, realça Daniel Fonseca.