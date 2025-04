Fundação MEO renova protocolo com Direcção de Educação e reforça aposta na inclusão escolar na Madeira

A Fundação MEO renovou esta semana o protocolo de colaboração com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Região Autónoma da Madeira, através da Direcção Regional de Educação (DRE), reafirmando o seu compromisso com a inclusão educativa e a acessibilidade nas escolas da região. Este acordo, que vigorará pelos próximos dois anos, garante o apoio continuado a alunos com Necessidades Educativas Específicas (NEE).

Com mais de uma década de cooperação, a parceria entre a Fundação MEO e a DRE tem sido um pilar no desenvolvimento de soluções inovadoras de inclusão digital e educativa na Madeira. A renovação do protocolo foi assinalada com uma visita da comitiva da Fundação a diversas entidades públicas, parceiros locais e escolas da região, como a Escola Básica da Calheta e a Escola de Santo António.

Durante esta visita, foram entregues novos equipamentos informáticos e de acessibilidade, reforçando os projectos 'Todos Podem Ler' e 'Aprender sem Barreiras'. O primeiro promove o acesso à leitura em formatos alternativos para estudantes com dificuldades, apoiando actualmente 28 bibliotecas escolares. Já o segundo viabiliza a continuidade dos estudos de alunos com limitações físicas ou problemas de saúde, através do ensino remoto com acesso à internet e dispositivos tecnológicos adequados - beneficiando, até agora, 75 estudantes.

A agenda da Fundação inclui ainda uma visita à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM), onde tem vindo a colaborar na implementação de tecnologias que promovem a autonomia e participação plena das pessoas com paralisia cerebral no meio escolar e social.

Esta iniciativa reforça a missão da Fundação MEO de democratizar o acesso à educação, cultura e tecnologia, proporcionando ferramentas essenciais para a inclusão e participação ativa de todos os alunos, especialmente os em situação de maior vulnerabilidade. A renovação do protocolo representa, assim, um passo decisivo na consolidação de uma educação mais justa, acessível e inovadora na Madeira.