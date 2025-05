Bilhetes para dia 18 de Julho no Summer Opening estão esgotados

A organização do Festival Summer Opening, que vai decorrer no Parque de Santa Catarina, no Funchal, acaba de comunicar que os bilhetes para o dia 18 de Julho estão oficialmente esgotados.

O cartaz dessa noite conta com Bia Caboz, NAPA, Dillaz e ainda Pedro Sampaio. Por esse motivo, já não é possível comprar bilhetes diário, nem os passes de 3 dias ou passes de 2 dias que incluam essa data.

O restante cartaz é composto por Moras, Poze do Rodo, Mizzy Miles e AG Wild, no dia 17 de Julho. A 19 de Julho será a vez de Revenge of the 90's e 'Para Sempre Marco Paulo'.