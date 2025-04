'Happy Hour' no Teatro Baltazar Dias

O Teatro do Avesso vai estar no Teatro Municipal Baltazar Dias, com a comédia 'Happy Hour' a 2, 3 e 4 de Maio. Conta com a adaptação e encenação de João Pedro Ramos e João Gouveia, a partir do texto de Jean-Pierre Martinez. A tradução e produção executiva é de Maurícia Gabriel, direcção técnica, desenho de luz e sonoplastia de Luís Melim e fotografia e design de Roberto Ramos.

No elenco estarão João Paulo Gouveia (Severino), Carolina Abreu (Júlia), Hélder Agrela (Alberto) e João Pedro Ramos (Fiona).

Esta comédia noturna é uma peça que explora os temas da solidão, da busca por conexão e da importância da comunicação de forma leve e divertida. Através de personagens cativantes e situações hilariantes, a peça convida o público a refletir sobre suas próprias vidas e a celebrar a beleza da imperfeição humana. Num bar noturno decadente, frequentado por almas perdidas e corações solitários, a Happy Hour torna-se o palco de encontros inesperados, revelações surpreendentes e momentos hilariantes.