Maeda, ex-avançado do Marítimo, eleito jogador do ano na Escócia

Daizen Maeda, avançado do Celtic, que alinhou pelo Marítimo em 2019/20 – três golos em 24 jogos - foi eleito o jogador do ano da Liga escocesa. O atacante nipónico teve papel determinante em mais um título do Celtic.

O japonês de 27 anos é o melhor marcador dos católicos em todas as competições, com 33 golos em 48 partidas. Apontou 16 desses tentos no campeonato, que o colocam no topo da lista juntamente com Simon Murray (Dundee FC).