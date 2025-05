Alertas para agitação marítima e aguaceiros fortes para o 1.º de Maio

Para esta quinta-feira, 1 de Maio, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo para agitação marítima e precipitação.

Tal como noticiado ontem pelo DIÁRIO, entre as 6h00 e as 21h00 de hoje, a costa Norte da Madeira estará sob aviso amarelo para agitação marítima.

Na costa Sul o mar apresenta, igualmente, condições adversas até às 21 horas, onde são esperadas ondas de Oeste com 4 a 5 metros.

Já na ilha Dourada, a agitação marítima faz-se sentir até às 21 horas deste feriado, com previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Para toda a ilha da Madeira vigora até às 18 horas um aviso amarelo para a precipitação, que poderá por vezes ser forte e com probabilidade de trovoada. No Porto Santo vigora, o mesmo aviso, também até às 18 horas.

As costas norte e sul da Madeira e o Porto Santo estão, igualmente, sob aviso amarelo até às 18 horas de hoje por causa do vento, sendo esperadas rajadas até 75 km/h.

O IPMA antevê uma pequena subida da temperatura mínima, assim como períodos de céu muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes até final da tarde, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira.

A temperatura máxima na Madeira poderá atingir os 21ºC e no Porto Santo os 19ºC. A mínima pode chegar aos 15ºC na Madeira e os 14ºC na Ilha Dourada.

Antevê, também, condições favoráveis à ocorrência de trovoada até final da tarde.

O vento soprará moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 75 km/h, soprando forte (35 a 55 km/h) nas terras altas com rajadas até 85 km/h, até final da tarde.

No Funchal o vento será moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante oeste, com rajadas até 75 km/h até final da tarde.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros e na costa sul de sudoeste com 2 a 3 metros, sendo 4 a 5 metros na parte oeste da ilha da Madeira e diminuindo para 3 a 4 metros no final do dia. A temperatura da água do mar rondará os 19/20.ºC.