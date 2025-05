Ex-FC Porto Julen Lopetegui é o novo selecionador do Qatar

O antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui é o novo selecionador do Qatar, prosseguindo a carreira na Ásia, após deixar o West Ham a meio da temporada, confirmou hoje a federação qatari (QFA).

"Prontos para um novo capítulo. Bem-vindo Lopetegui", anunciou a federação, numa publicação nas redes sociais.

O antigo treinador dos 'dragões', em 2014/15 e parte de 2015/16, volta ao ativo após ter deixado o West Ham perto da despromoção, a quatro jornadas do final da Liga inglesa.

Antes, Lopetegui, de 58 anos, ganhou uma Liga Europa com o Sevilha e títulos europeus sub-19 e sub-21 com a seleção espanhola, vindo a orientar a mesma a nível sénior, antes de uma saída polémica para o Real Madrid.

O tempo nos 'merengues' não foi feliz, como pelo FC Porto, e à redenção no Sevilha seguiu-se o Wolverhampton e o West Ham.

O antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Barcelona, que sucede ao compatriota Luis García, tem a missão de apurar os anteriores anfitriões do Mundial para a próxima edição, em 2026.

O Qatar, que já teve como selecionadores os lusos Bruno Pinheiro e Carlos Queiroz, é quarto no Grupo A da zona asiática, com 10 pontos, a três dos Emirados Árabes Unidos, ambos em lugar de play-off, e a sete do Uzbequistão, segundo colocado e em posição de qualificação direta.

A estreia de Lopetegui ao comando do Qatar será em 05 junho, em casa, perante o Irão, que lidera o Grupo A e já assegurou o apuramento para a fase final do Mundial20026, deslocando-se, cinco dias depois, ao Uzbequistão.