Marítimo empata com o Torreense e carimba a manutenção na II Liga

O Marítimo carimbou a manutenção na II Liga ao empatar com o Torreense 2-2, em jogo da 31.ª jornada, disputado no Estádio Manuel Marques.

A partida começou com ambas as equipas a quererem decidir o jogo cedo. O Torreense inaugurou o marcador logo ao minuto 1 com golo de N’Tamon Elie Ahouonon, que viria a ter a resposta por parte dos madeirenses por intermédio de Ibrahima, ao minuto 7.

Mas o empate não aguentou mais de 3 minutos. Né Lopes fez o 2-1 e colocou a equipa de Torres Vedras novamente na frente.

O marcador não se alterou até ao intervalo, período em que o técnico maritimista Ivo Vieira foi expulso por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.

No reatar do segundo tempo, os verde-rubros pressionaram o Torreense e conseguiram chegar ao empate através de um tiro de meia distância de Fábio China que fez um golo de belo efeito.

A turma de Torres Vedres tentou recuperar a vantagem mas as contra-ofensivas esbarraram na muralha defensiva verde-rubra que contou com a inspiração do guardião Gonçalo Tabuaço.

Com este resultado, o Marítimo sobe ao 10.º lugar, com 41 pontos e garante matematicamente a manutenção na II Liga, ao somar mais 12 pontos do que o FC Porto B, posicionado na linha de água e que tem menos 1 jogo e desvantagem no confronto directo com a equipa do Almirante Reis.

Já o Torreense ocupa a 5.ª posição, com 48 pontos, e ainda sonha com a subida à I Liga.