Meteorito na Escócia reescreve a história da vida na Terra

Uma nova investigação da Universidade Curtin revelou que um enorme meteorito atingiu o noroeste da Escócia cerca de 200 milhões de anos depois do que se pensava anteriormente.

Esta descoberta, publicada na Geology, não só reescreve a história geológica da Escócia, como também altera a compreensão da evolução da vida não marinha na Terra, noticiou na terça-feira a agência Europa Press.

Acreditava-se que o impacto tinha ocorrido há 1,2 mil milhões de anos, mas criou o Membro Stac Fada, uma camada de rocha que contém pistas vitais sobre o passado antigo da Terra, incluindo a forma como os impactos dos meteoritos podem ter influenciado o ambiente e a vida no planeta.

O autor principal, Chris Kirkland, do Frontier Institute for Geoscience Solutions da Curtin's School of Earth and Planetary Sciences, explicou que a equipa de investigação utilizou pequenos cristais de zircão como "cápsulas do tempo" geológicas para datar o impacto em 990 milhões de anos atrás.

"Estes cristais microscópicos registaram o momento exato do impacto. Alguns até se transformaram num mineral incrivelmente raro chamado reidita, que só se forma sob pressão extrema", sublinhou Kirkland, em comunicado.

Isto forneceu provas convincentes de que o impacto de um meteorito causou o depósito de Stac Fada.

Quando um meteorito impacta, reinicia parcialmente os relógios atómicos dentro dos cristais de zircão, e estes 'relógios partidos' muitas vezes não podem ser datados.

Mas foi desenvolvido um modelo para reconstruir quando ocorreu a perturbação, confirmando o impacto em há 990 milhões de anos.

Kirkland explicou que este impacto ocorreu numa altura semelhante ao aparecimento de alguns dos primeiros eucariotas de água doce, que são os antepassados das plantas, dos animais e dos fungos.

"A datação revista sugere que estas formas de vida na Escócia surgiram num momento semelhante ao impacto de um meteorito", frisou Kirkland.

"Isto levanta questões fascinantes sobre se os grandes impactos poderiam ter influenciado as condições ambientais de formas que afetaram os primeiros ecossistemas", acrescentou.

Embora a cratera de impacto ainda não tenha sido encontrada, este estudo reuniu novas pistas que podem finalmente revelar a sua localização.

Compreender quando ocorreram os impactos dos meteoritos ajuda a explorar a sua potencial influência no ambiente terrestre e na disseminação da vida para além dos oceanos.