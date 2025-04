Conservatório acolhe, em competição, jovens músicos de todo o País

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, acolhe a XVIII edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode (CNMLPC), evento que continua a afirmar-se como uma plataforma de valorização do ensino artístico e de estímulo ao desenvolvimento de carreiras musicais. Conforme já noticiou o DIÁRIO, esta edição arranca amanhã e decorre até 3 de Maio, sendo que o ponto alto, o Concerto de Laureados e a respectiva entrega de prémios, está agendado para o último dia, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A edição de 2025 do CNMLPC, cujas inscrições encerraram em fevereiro, registou a participação de 115 alunos, de escolas de diferentes regiões do país, nomeadamente da Madeira, Ovar, Horta e Lisboa. Estes participantes irão realizar um total de 94 apresentações em três categorias distintas: ‘Solista’, ‘Concerto’ e ‘Música de Câmara/Combo de Jazz’.

A categoria ‘Solista’ foi a mais procurada, contabilizando 72 actuações, distribuídas entre 32 participantes na área de canto e 40 na de piano. Na categoria ‘Concerto’, estão previstas 17 apresentações, abrangendo instrumentos como violino, violoncelo, piano, oboé, saxofone, flauta de bisel, trompa, fagote, acordeão e canto lírico. Por fim, na categoria de ‘Música de Câmara/Combo de Jazz’, participarão cinco conjuntos, num total de 21 alunos, todos provenientes da Madeira.

As provas do concurso decorrerão entre 30 de Abril e 2 de Maio, na sede do Conservatório. Os resultados destas provas serão divulgados diariamente no 'site' oficial em https://concursolpc.conservatorioescoladasartes.com.