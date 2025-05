Queda de pedra atinge apartamento no Funchal

Uma pedra de grandes dimensões caiu na manhã desta sexta-feira, pelas 9 horas, atingindo um apartamento no Caminho do Pasto, no Funchal.

Segundo foi possível aferir, junto de familiares, a pedra caiu num dos quartos da habitação. A aquela hora ninguém se encontrava naquele cómodo, não existindo feridos.

O agregado familiar, composto por três elementos, teve de ser realojado e ficará em casa de familiares.

Para o local foi mobilizada uma viatura com dois elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, assim como a Protecção Civil Municipal.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal confirma que as três pessoas vão habitar na casa de familiares, enquanto decorrem as obras de reparação.

"A Câmara Municipal do Funchal esteve já no terreno, através do Serviço de Municipal de Protecção Civil e do Departamento de Obras e Infraestruturas, para uma melhor avaliação da situação, acompanhados ainda por uma equipa da SociohabitaFunchal", informa.

Acrescenta, ainda, que quanto à queda da pedra, que ressaltou e embateu no "tardoz do último piso do edifício, refira-se que anteriormente havia registo da pequenas pedras, o que é natural num talude daquela natureza, que se encontra em propriedade privada."

A concluir, diz que a autarquia procederá "de imediato às obras de reparação para garantir condições de habitabilidade do apartamento afectado."