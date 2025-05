"São João do Porto Santo deve estar entre os melhores do País"

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, destacou este sábado, 31 de Maio, a aposta feita pelo seu Executivo nas Festas de São João do concelho, a decorrer de 20 a 24 de Junho, considerando que o cartaz "deve estar entre os melhores do País e da Região", lembrando que o vento faz com que "milhares de pessoas" rumem à ilha todos os anos.

À margem da apresentação oficial das Festas do Concelho do Porto Santo, em homenagem a São João, que teve lugar esta noite na Praça do Barqueiro, o autarca revelou "algumas ideias novas" para a edição deste ano, apontando para "os dias para o comércio local, em que haverá a actuação de grupos musicais regionais e locais", mas também para as marchas populares: "É a primeira vez que o São João terá cinco marchas, todas elas importantes."

"O São João é o evento número 1 do Porto Santo", disse Nuno Batista, em declarações ao DIÁRIO, sublinhando que a iniciativa "abarca quase todas as áreas, desde o desporto à cultura".

Estou muito feliz porque pedi sempre que cada vez existisse mais participação das pessoas e temos assistido a isso. O município e o nosso trabalho existe para isso, para estar junto das pessoas, apoiar e fazer com que as coisas continuem a acontecer. Nuno Batista

A edição de 2025 das Festas do São João do Porto Santo conta com a actuação de Pedro Abrunhosa, Barbara Bandeira, Expensive Soul, Toy e muito mais.