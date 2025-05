GNR apreendeu mais de sete mil litros de vinho licoroso em Vila Real

A GNR apreendeu mais de sete mil litros de vinho licoroso em Santa Marta de Penaguião (Vila Real), com um valor de 42.000 euros, que era produzido e introduzido no mercado de forma irregular, anunciou hoje a corporação.

Em comunicado, a GNR explica que o vinho licoroso, tipo "Vinho do Porto", estavam num armazém e adega de uma instalação vínica, acondicionados em pipas de madeira, em instalações que não estavam legalmente construídas para a produção e armazenamento de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.

A GNR estima que a comercialização ilícita do produto apreendido teria causado um prejuízo ao Estado de cerca de 6.200 euros, em sede de imposto especial de consumo.

No decurso da ação de fiscalização, foi identificado um homem de 67 anos, na qualidade de produtor e detentor das bebidas alcoólicas apreendidas.

A operação, da responsabilidade da Unidade de Acção Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, em colaboração com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e que decorreu na quarta-feira, faz parte de uma ação de fiscalização direcionada para a deteção de infrações com produtos sujeitos a impostos especiais de consumo