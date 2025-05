'Entre Ilhas' encerra Santa Cruz em Flor com sons da Macaronésia

O Projecto Musical da Macaronésia, 'Entre Ilhas', apresenta-se, no próximo, domingo dia 1 de Junho, pelas 19h30, no encerramento do evento Santa Cruz em Flor, na Praça Padre Patrocínio Alves.

Nesta apresentação, este projeto adapta-se à nossa Região, através do convite de alguns músicos da área da música tradicional, nomeadamente Carlota Freitas (Voz), Slobodan Sarcevic (Acordeão) e Roberto Moniz (Rajão), que é músico residente do projecto.

A representação dos Açores cabe ao músico, Evandro Menezes (Viola da Terra Terceirence). Das ilhas Canárias vêm os músicos Derque Cruz (Timple) e Pablo Queu (Guitarra elétrica e Produção). Para completar, por Cabo Verde juntam-se Adê da Costa (Voz e Produção), Olushola Emmanuel (Viola Baixo) e Admilton Nascimento (Bateria).

Para Roberto Moniz da Associação Xarabanda, "esta é mais uma fusão que nos vem enriquecer culturalmente, dando a conhecer não só a música, os instrumentos e os músicos da Madeira, como também, trazer à Madeira a cultura de Cabo Verde, Canárias e Açores".

O músico e presidente da Associação Xarabanda, refere ainda que em 2024, teve a oportunidade de participar com este projceto no Festival Soltura, um dos maiores festivais das ilhas Canárias, que se realizou em Agaete – Gran Canária, "dando a conhecer os nossos cordofones, nomeadamente a Viola de Arame o Rajão e o Braguinha".

O Projecto Musical da Macaronésia

'Entre Ilhas' é um projecto colaborativo em que músicos relevantes da cena musical das diferentes ilhas da Macaronésia., se juntam para criar um repertório original que vai buscar aos respectivos folclores uma perspetiva atualizada.

Este trabalho de união das regiões da Macaronésia, conta com o apoio do Município de Santa Cruz – Madeira e tem como objectivo "construir pontes culturais que evidenciem a semelhança e a enorme riqueza cultural destas regiões através da música".

A identidade dos arquipélagos da Macaronésia é fortemente marcada pelos seus costumes, laços históricos e, acima de tudo, por uma ligação cultural que é muitas vezes desconhecida, pelo que a ideia deste projecto passa por "mostrar que o que nos une é muito mais do que o oceano que nos circunda".

O resultado é enquadrado no género ‘worldmusic’, representando todas as ilhas da Macaronésia.

"Cada canção é um reflexo da identidade atlântica, onde as melodias indígenas se entrelaçam com inovação musical, dando forma a um som simultaneamente local e universal. É uma ode ao encontro de culturas, à diversidade que vem do oceano, e um convite à descoberta de uma região única do mundo através da música", destaca a organziação.

Refira-se ainda que, fruto deste projecto, o álbum discográfico 'Macaronésia Vol. 1', foi lançado em Gran Canária, na primavera de 2025, com o apoio do Governo de Gran Canaria e do Governo de Cabo Verde.

Como álbum de estreia, é uma viagem sonora que explora o rico e diverso património cultural dos arquipélagos atlânticos da Macaronésia, onde uma série de músicos locais de renome das Ilhas Canárias, Madeira, Açores e Cabo Verde juntam-se para criar uma fusão de sons que presta homenagem ao folclore tradicional, mas com uma abordagem contemporânea, através de colaborações com vozes e músicos de referência da região, este álbum, capta a essência desta parte do mundo, ligando o passado ao presente de uma forma vibrante e actualizada

A imagem do projecto foi criada pelo reconhecido artista canário Capi Cabrera, que criou uma linguagem visual que descreve as tonalidades e emoções que representam as diferentes regiões da Macaronésia.

A nível musical, a gravação para este projecto teve a colaboração de artistas reconhecidos internacionalmente e nos seus países de origem, entre eles: Adé da Costa, Yeray Rodríguez, Hilar, Iván Torres, Josslyn, Sylvie Hernández, Julia Rodríguez, Ste, Roberto Moniz, Fattú Djakité, Jurandir da Silva, Pablo Queu e Yone Rodríguez.