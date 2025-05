Santana 'A Uma Só Voz'

A Praça da Cidade de Santana foi palco, esta sexta-feira, 30 de Maio, de mais uma edição do Festival 'A Uma Só Voz', que celebrou este ano o seu 15.º aniversário. O evento, que já se tornou uma referência cultural no concelho, destacou-se por momentos de forte envolvimento artístico e social.

A edição de 2025 contou, pela primeira vez, com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, que assistiu às actuações.

O vencedor deste ano foi Santiago Nóbrega, representante do Edifício de Santana, que conquistou a preferência do público e do júri com a sua interpretação, considerada "memorável".

Durante o evento, o presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, destacou o impacto positivo do festival, tanto do ponto de vista social como educativo. Sublinhou em especial a última actuação da noite, que abordou o tema do bullying, reforçando o papel da arte na consciencialização sobre a problemática. O autarca referiu ainda que várias das canções apresentadas celebraram a beleza natural e a identidade cultural da Madeira, "reforçando o orgulho na identidade e no património local".