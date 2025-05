Veja alguns dos melhores momentos do concerto do Panda no Porto Santo

O Panda voltou a encantar o Porto Santo com mais um concerto memorável, que fez as delícias de miúdos e graúdos. Alegria, música e muita animação marcaram uma tarde que ficará na memória de todos.

Ver Galeria Fotos Fábio Brito

O DIÁRIO, em parceria com as Câmaras Municipais do Porto Santo, Funchal, Santana e Ribeira Brava, organiza a chegada do Concerto da Banda do Panda a estas localidades, numa produção conjunta da Lemon Entertainment e do Canal Panda. Esta iniciativa, que já celebra mais de 10 anos, assinala o Dia da Criança reunindo centenas de famílias numa das maiores festas infantis da Região.