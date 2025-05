Banco Alimentar Contra a Fome promove campanha de recolha de alimentos em 27 supermercados da Madeira

O Banco Alimentar Contra a Fome realiza neste fim-de-semana, entre os dias 31 de Maio e 1 de Junho, mais uma campanha nacional de recolha de alimentos, mobilizando mais de 40 mil voluntários em todo o País. Com o mote 'A sua ajuda tem um nome: o nome de quem a vai receber', a iniciativa convida os portugueses a contribuir com bens alimentares em mais de 2.000 superfícies comerciais, com o objectivo de apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade.

Na Região Autónoma da Madeira, decorre a 25.ª edição da campanha de recolha de alimentos, através da Campanha 'Saco', com recolhas presenciais em 27 supermercados, entre os quais se encontram lojas do Continente, do Pingo Doce e do Super São Roque. Estima-se o envolvimento de cerca de 800 voluntários, incluindo elementos de instituições de solidariedade social, movimentos comunitários, escolas, empresas e cidadãos individuais. Além disso, mais de 20 entidades prestam apoio logístico, através da cedência de bens, equipamentos, serviços e viaturas.

Paralelamente, estão activas outras formas de participação. A campanha 'Ajuda Vale', a decorrer de 29 de Maio a 8 de Junho, permite a doação através de vales disponíveis nas caixas dos supermercados. No mesmo período, está também disponível a campanha 'on-line', através de www.alimentestaideia.pt, facilitando o contributo de quem não pode deslocar-se fisicamente, incluindo portugueses residentes no estrangeiro.

Este ano, o Banco Alimentar lança ainda, pela primeira vez, a campanha 'Buzicos Solidários', destinada a crianças dos 3 aos 12 anos, que coincide com o Dia da Criança. A iniciativa pretende promover o voluntariado infantil através de actividades como separação de alimentos, jogos pedagógicos e confeção de mini-pizzas, enquadradas em novos projectos educativos e de sensibilização.

Segundo dados do Banco Alimentar da Madeira, até ao final do primeiro trimestre deste ano, foram recolhidas e distribuídas cerca de 186 toneladas de alimentos na Região. Além da ajuda alimentar, continuam em curso outras iniciativas, tais como a campanha 'Papel por Alimentos' e os projectos lançados em 2024, com destaque para 'Cozinhar com o Banco Alimentar: não desperdiçar, reutilizar', com enfoque na educação alimentar e na sustentabilidade.

720 toneladas de alimentos em 2024

Em 2024, o Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira registou a angariação de 721,4 toneladas de alimentos, um crescimento significativo, com destaque para os 576,6 toneladas de excedentes recuperados, que correspondem a 80% do total angariado, um novo recorde.

144,8 toneladas resultaram de campanhas e outras fontes, incluindo 57,2 toneladas obtidas na Campanha Saco, o melhor resultado desde 2016. Os restantes contributos dividem-se por várias iniciativas: REA (30,9 toneladas), Ajuda Vale (21,2 toneladas), Papel (20,8 toneladas), Online (3,9 toneladas) e Outros (10,8 toneladas). Além disso, o Banco Alimentar contou com nove novos doadores ao longo do ano.

No que diz respeito à distribuição alimentar, os números revelam um aumento da resposta social, com a distribuição de 2,8 toneladas de alimentos por dia, o que equivale a 58 toneladas por mês. Os alimentos chegaram a 52 instituições, que apoiaram 6.928 pessoas, com um aumento de 50% na quantidade de produtos por beneficiário, totalizando 105 kg por pessoa.

A valorização dos alimentos distribuídos ultrapassou 1 milhão de euros, com destaque para os excedentes, cuja quantidade aumentou em 23,8%.