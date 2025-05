Portugal com entrada desastrosa e 'massacrado' na Liga das Nações feminina

A seleção portuguesa feminina de futebol somou hoje a terceira derrota seguida na Liga das Nações, por culpa da entrada péssima em Wembley, diante da campeã europeia Inglaterra (6-0), que fez o que quis das portuguesas.

Na primeira volta, em solo luso, o duelo entre inglesas e lusas terminou com uma igualdade a um golo, mas hoje, na casa da campeã da Europa, a história foi bastante diferente, com o início muito aquém do exigido a hipotecar as chances de sair com pontos de Wembley, onde Beever-Jones (três, 26 e 33 minutos), Lucy Bronze (cinco), Bethany Mead (29) e Chloe Kelly (62) marcaram para a seleção dos 'três leões'.

As duas derrotas pesadas averbadas com a campeã mundial Espanha, nas últimas duas rondas da prova (4-2, em Paços de Ferreira, e 7-1, em Vigo), deixaram uma imagem menos boa da seleção comandada por Francisco Neto, que ficou incrédulo com a perda de bola de Andreia Norton no corredor central, resultando no golo inaugural da autoria de Beever-Jones, sem qualquer dificuldade no frente e frente com Inês Pereira.

Se o tento madrugador deixou as lusas com as hipóteses de pontuar reduzidas, o 2-0, ainda antes de estarem completados cinco minutos, quase que colocou um ponto final no que ao vencedor da quinta jornada do Grupo A3 dizia respeito.

Apesar de um primeiro cruzamento da esquerda do ataque inglês não ter tido a sequência esperada, a bola acabou por ficar à mercê de um primeiro remate defendido por Inês Pereira, que, fora dos postes, viu Lucy Bronze emendar de cabeça na recarga.

A resposta de Portugal não demorou a surgir e saiu da cabeça de Norton, que foi infeliz na tentativa de redimir-se do erro cometido, já que a bola acertou na base do poste da baliza, após um cruzamento de Ana Borges.

Depois, num curto espaço de sete minutos, Inglaterra chegou ao 5-0 e 'acabou' com o jogo. Primeiro, Lucy Bronze, agora na função de assistente, colocou o esférico em Beever-Jones, para esta, sem marcação, fazer o 'bis', e, logo a seguir, Bethany Mead fez uma 'maldade' a Fátima Pinto antes de bater Inês Pereira.

O intervalo não chegou sem que as anfitriãs fizessem mais um golo e, pela terceira, Beever-Jones celebrou em Wembley, depois de aparecer bem nas costas da defesa lusa e disparar forte para o fundo das redes.

No segundo tempo, as inglesas abrandaram o ritmo e geriram o resultado, que voltaria a ficar mais volumoso com o tento de cabeça de Kelly, aos 62 minutos, e já com Jéssica Silva em campo no lado português.

Com o jogo perdido, o selecionador Francisco Neto lançou Carolina Correia para somar a primeira internacionalização pela equipa principal.

Quando falta apenas um ronda para concluir a fase de grupo, Portugal ocupa o terceiro lugar da 'poule' A3, com quatro pontos, menos oito do que a líder Espanha e menos seis face à Inglaterra, segunda classificada. A Bélgica é última colocada, com três.

A equipa das 'quinas' termina a participação na prova na terça-feira, recebendo a Bélgica, pelas 18:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Concluída a participação na Liga das Nações, a equipa de Francisco Neto irá concentrar-se na preparação para a fase final do Euro2025, que vai decorrer entre 02 e 27 de julho, na Suíça, onde terá como oponentes no Grupo B a Espanha, Itália e Bélgica.