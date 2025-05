Arsenal conquista Liga dos Campeões Feminina em Lisboa

As inglesas do Arsenal conquistaram hoje pela segunda vez a Liga dos Campeões feminina de futebol, ao vencerem o bicampeão em título FC Barcelona por 1-0, na final da edição 2024/25, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A suplente sueca Stina Blackstenius entrou aos 67 minutos e marcou, aos 74, o golo das 'gunners', que repetiram o sucesso de 2006/07, então a duas mãos, face às suecas do Umea IK.

No ranking da prova, o Arsenal iguala os dois cetros de Umea IK e das alemãs do FFC Turbine Potsdam e do Wolfsburgo, numa tabela liderada pelas francesas do Lyon, com oito, seguidas das germânicas do Frankfurt, com quatro, e do 'Barça', com três, conquistados em 2020/21, 2022/23 e 2023/24.