Luís Gabriel regressa ao Marítimo e ao futebol feminino

Luís Gabriel está de regresso ao comando técnico da equipa sénior de futebol feminino do Marítimo, substituindo no cargo Albano Oliveira, treinador que não renovou o seu contrato. O anúncio foi feito pelo presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, em entrevista ao programa 'Marítimo na TSF'. Luís Gabriel, de 46 anos, conseguiu a melhor classificação de sempre do Marítimo na Liga BPI, um 5.° lugar na época 2021/2022.