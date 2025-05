O Benfica, tetracampeão nacional, conquistou hoje a Taça de Portugal feminina de andebol pela nona vez, ao vencer o antecessor Madeira SAD, por 27-19, em Matosinhos.

As 'encarnadas', que vingaram o desaire da época passada (36-34, após prolongamento), já venciam ao intervalo, por 13-12.

O Benfica consolidou o segundo lugar no historial da competição, com a nona conquista, atrás do Madeira SAD, 20 vezes vencedor.