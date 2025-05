Alemanha conta com Ter Stegen, Florian Wirtz e Niclas Füllkrug para a Liga das Nações

O médio alemão Jamal Musiala é uma das baixas da Alemanha para as meias-finais da Liga das Nações de futebol, diante de Portugal, com a 'Mannschaft' a ter de regresso Marc-André Ter Stegen e Florian Wirtz.

Para a 'final four' da competição, que decorrerá na Alemanha, o selecionador Julian Nagelsmann chamou hoje 26 jogadores, num grupo com ausências importantes, como Musiala, mas também os lesionados Nico Schlotterbeck e António Rüdiger.

Em contrapartida, o selecionador germânico pode contar com o guarda-redes Ter Stegen, que falhou quase toda a época do FC Barcelona, Florian Wirtz, lesionado no tornozelo em março, e Niclas Füllkrug, lesão na coxa e no tendão de Aquiles.

Entre os 26 convocados, Nagelsmann chamou pela primeira vez o avançado Nick Woltemade, do Estugarda, e o médio Tom Bischof, do Hoffenheim, que será reforço do Bayern Munique a partir da próxima época.

A Alemanha defronta Portugal nas meias-finais da Liga das Nações, em 04 de junho, em Munique, enquanto a Espanha, detentora do título e campeã europeia, mede forças com a França, vice-campeã mundial, em 05 de junho, em Estugarda.

A final da competição, que Portugal venceu em 2019, está agendada para 08 de junho, em Munique.

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Estugarda) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Esp).

- Defesas: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Yann Bisseck (Inter Milão/Ita), Joshua Kimmich (Bayern Munique), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (Estugarda), David Raum (Leipzig) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

- Médios: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz), Tom Bischof (Hoffenheim), Serge Gnabry (Bayern Munique), Leon Goretzka (Bayern Munique), Robin Gosens (Fiorentina/Ita), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munique), Leroy Sané (Bayern Munique), Angelo Stiller (Estugarda) e Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

- Avançados: Niclas Füllkrug (West Ham/Ing), Deniz Undav (Estugarda) e Nick Woltemade (Estugarda).