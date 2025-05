Autarca de Santana destaca investimentos

O presidente da Assembleia Municipal de Santana, Martinho Rodrigues, aproveitou a sessão solene do 190.º aniversário do concelho para sublinhar a importância das assembleias municipais como pilar essencial da democracia instaurada com o 25 de Abril. Na sua intervenção, recordou que estes órgãos surgiram para dar voz directa aos cidadãos e destacou a aposta na descentralização das sessões, nomeadamente a realização de uma assembleia numa escola da localidade, como símbolo de aproximação à população.

Martinho Rodrigues valorizou o investimento do município nos centros sociais, que têm contribuído para uma vida mais activa da população, sobretudo sénior, reforçando a dimensão social e comunitária da acção autárquica. Defendeu que é fundamental dar condições a quem tem vontade de fazer, deixando uma palavra de reconhecimento às instituições que têm sido pilares na dinamização do concelho.

Entre elas, destacou o trabalho dos Bombeiros Voluntários de Santana, das Casas do Povo, das bandas filarmónicas, dos clubes desportivos e da associação Santana Cidade Solidária, entidades que considerou essenciais para o bem-estar da comunidade e para a promoção da identidade local.

Aproveitou a presença de José Manuel Rodrigues para transmitir ao secretário da Economia o desejo de ser transformada a escola primária de São Jorge num Lar de idosos, apelou.

O presidente da Assembleia Municipal afirmou ainda que a marca de proximidade tem sido uma das mais-valias do actual executivo camarário, liderado por Dinarte Fernandes, e manifestou confiança na continuidade desta linha de governação, contando com o apoio do Governo Regional, representado na cerimónia pelo Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Na recta final da sua intervenção, Martinho Rodrigues deixou um agradecimento público aos três presidentes de junta que terminam este ano os seus mandatos, dois dos quais eleitos nas listas do PSD, reconhecendo o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos em prol das populações que serviram.