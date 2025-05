Governo reforça discriminação positiva em Santana

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, reafirmou durante a sessão comemorativa do Dia do Concelho de Santana o compromisso do Governo Regional em manter uma política fiscal diferenciada e medidas de discriminação positiva que visam reforçar a atratividade do Norte da ilha, com particular destaque para o concelho de Santana.

Durante a sua intervenção, o governante sublinhou que a taxa reduzida de IRC e os apoios majorados aos investimentos privados no Norte não são apenas decisões técnicas, mas instrumentos estratégicos para devolver dinamismo, atrair empresas, criar emprego e fixar famílias. “A equidade não se confunde com uniformidade”, frisou.

Segundo os dados revelados, nos últimos anos o Instituto de Desenvolvimento Empresarial apoiou 100 projectos empresariais em Santana, com um investimento elegível superior a 12 milhões de euros, dos quais resultou uma despesa pública na ordem dos 2,2 milhões de euros. “Este é o impulso do investimento privado neste concelho – e, mais importante ainda, os sonhos tornados realidade por quem aqui escolheu criar valor”, destacou o secretário regional.

Rodrigues frisou que o Governo continuará a apostar numa economia competitiva ancorada no território, com a criação de novos atrativos turísticos e o reforço das acessibilidades. Entre os compromissos assumidos para este mandato, destaca-se a conclusão da via expresso da costa norte, entre o Arco de São Jorge e a Boaventura, descrita como “uma ponte entre pessoas e oportunidades”. Foi também anunciado o projecto de construção do miradouro do Pico da Boneca, no Cortado, como medida para diversificar a oferta turística e mitigar a sobrecarga humana em zonas mais visitadas, salvaguardando o meio ambiente e a floresta Laurissilva.

A agricultura surge igualmente como pilar estratégico da acção governativa no concelho. Foram investidos mais de um milhão de euros na melhoria do sistema de regadio, beneficiando 487 produtores. Está ainda em curso a recuperação da levada das Cruzinhas, no Faial, com reconhecido potencial hídrico e turístico.

Por via do Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira, Santana registou 100 operações públicas e privadas num valor global de 11 milhões de euros. Para José Manuel Rodrigues, a paisagem rural humanizada da Madeira, e particularmente a de Santana, não é apenas um postal turístico, mas um património vivo que gera rendimento para os agricultores e valor para os visitantes.

As palavras do secretário regional foram proferidas no âmbito das comemorações dos 190 anos do concelho de Santana, numa cerimónia marcada por anúncios de investimento e reafirmação de compromissos com o desenvolvimento do Norte da ilha.

Disse ainda que nos próximos anos, outro dos objectivos do Governo é apostar fortemente em obras de abastecimento de água potável e no saneamento básico, sendo que, já este ano, será iniciada a obra da estação elevatória de águas residuais da Achada do Gramacho, da rede de drenagem e a construção da ETAR de Santana-São Jorge, reduzindo as descargas de esgotos em meio natural, uma obra que atinge os 4 milhões e meio de euros. Obra idêntica será realizada, em 2028, na freguesia do Faial.