Câmara de Santana lamenta morte de Jorge Sá e reconhece o seu legado

A Câmara Municipal de Santana emitiu, hoje, um voto de pesar pelo falecimento do comendador Jorge Sá. Numa mensagem em que reconhece o legado do empresário, aponta que, em 2008, Jorge Sá fez um investimento de "grande relevância para o concelho de Santana com a construção de um hipermercado".

"Este empreendimento constituiu uma valiosa alternativa comercial para os cidadãos do nosso concelho e tem contribuído significativamente para a criação de postos de trabalho e para o desenvolvimento económico local", aponta.

"Neste momento de dor, a Câmara Municipal de Santana apresenta à família e aos amigos do Comendador Jorge Sá as mais sentidas condolências, reconhecendo o seu legado e a marca positiva que deixou na nossa terra", termina.