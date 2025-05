Foi a 25 de Maio de 1835, que Santana foi elevada a vila e sede do concelho, sendo certo que de hoje a oito dias assinala-se outra data importante, a da instalação da freguesia de Santana, criada por alvará régio a 2 de Junho de 1564, há 461 anos, precisamente onde hoje é a sede do Concelho. Bem mais recente e também próximo destas datas, em pouco mais de um mês, a 6 de Julho, assinalam-se os 25 anos de elevação a cidade (ano 2000).

Isto para dizer que Santana hoje está em festa, mas a verdade é que o programa é apenas protocolar e religiosa. Começa às 10h00 com Missa, passa pela recepção dos convidados às 11h15, sendo que o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, estará em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, seguindo-se a sessão solene (com os discursos e hinos) pelas 11h30 e um beberete pelas 13h00.

Foto DR/CMS

Outros assuntos em agenda

A Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza a festa de encerramento do Projecto 'Um Dia Pela Vida Ponta do Sol', entre as 07h00 (Missa na Igreja Matriz Ponta do Sol), as 08h30 (Arruada pela Vida, com inicio na entrada do Cais da Ponta do Sol) e as 09h30 (sessão de abertura no Largo do Pelourinho na Ponta do Sol).

A Rampa dos Barreiros acontece hoje, com Corrida de Carros Clássicos, dando-se início da prova com a subida oficial da viatura 00 a partir das 09h56, as 09h58m a subida oficial da viatura 0 e a partir das 10h00 com a primeira subida da viatura n.º 1 e seguintes. Apenas pelas 13h00 serão reabertas as estradas afectas à prova. Após afixação dos resultados, haverá almoço, pelas 14h30, e só pelas 17h00 acontecerá a entrega de prémios aos vencedores na Praça do Povo.

14h00 Secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, estará presente na comemoração do ‘Dia das Misericórdias’, na Santa Casa da Misericórdia da Calheta

Às 15h00 terá lugar o jogo Madeira SAD - Benfica para a Taça de Portugal de andebol feminino, no Pavilhão de Matosinhos.

Entre as 15h30 e as 18h00 decorrerá o espectáculo 'Na Ilha II – Tributo a Artistas Madeirenses', com duas sessões, no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo matadouro).

Às 16h00 começa o último dia da Festa da Cebola, no Caniço, com a realização do tradicional cortejo da cebola.

Foto DR/JFC

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marca presença nesta tradicional Festa da Cebola para assistir ao cortejo e estar presente na entrega de prémios.

Efemérides

Hoje assinala-se o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, o Dia Nacional dos Jardins, o Dia Nacional do Folclore Português, o Dia Mundial do Sapateado, o Dia do Guarda Florestal, o Dia de África e o Dia Mundial da Tiroide. Hoje, na História, aconteceram muitos eventos, tidas actualmente como efemérides. Eis a lista de alguns:

1521 - O teólogo alemão Martin Luther, Martinho Lutero é banido pelo Édito de Worms.

1625 - Isabel de Aragão é canonizada pelo Papa Urbano VIII.

1810 - Início da revolta argentina contra Espanha.

1884 - Em Portugal, a Lei Barjona de Freitas estabelece o princípio da representatividade parlamentar, de acordo com a proporção de votos de cada força política.

1895 - O escritor de origem irlandesa Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, Oscar Wilde, é condenado a dois anos de prisão, por danos morais, em Londres.

1911 - O Governo da I República cria a Direção-Geral de Assistência.

1938 - O engenheiro Duarte José Pacheco é nomeado ministro das Obras Públicas e Comunicações.

1955 - Greves de pescadores em Setúbal, Matosinhos, Afurada, Sesimbra e Olhão, por melhores condições de trabalho.

1963 - É constituída a Organização de Unidade Africana (OUA), em Adis Abeba, Etiópia.

1974 - Começam as conversações entre o Governo português e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, proclamada em 1973.

1983 - Publica-se o primeiro número do jornal algarvio "Al-Faghar".

1985 - Realiza-se em Alcântara, Espanha, a cimeira informal dos primeiros-ministros de Portugal, Mário Soares, e de Espanha, Felipe González, onde debatem a construção da Europa política.

- Acácio da Silva vence a oitava etapa da Volta a Itália em bicicleta (Foggia-Matera). Dois dias depois venceria a 10.ª (Crotone-Paola).

1989 - Mikhail Gorbachov é reeleito Presidente da União Soviética, com 95,6 por cento dos votos do Congresso.

1991 - Saem de Angola os últimos 117 soldados cubanos do contingente inicial de 50 mil militares.

1992 - A escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen vence o Grande Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças.

- O Presidente do Brasil Fernando Collor de Melo é acusado de consumo de estupefacientes, negócios ilícitos e tráfico de influências.

1993 - Morre, com 72 anos, o jornalista e advogado Francisco de Sousa Tavares, resistente ao regime fascista, antigo deputado, ministro da Qualidade de Vida no Governo do Bloco Central.

2003 - Israel aprova o Roteiro para a Paz, proposto pelo Quarteto para o Médio Oriente (Estados Unidos, Nações Unidas, União Europeia e Rússia), que prevê a criação por etapas de um Estado palestiniano até 2005.

2004 - A fábrica da Bombardier, antiga Sorefame, na Amadora cessa a produção, com a conclusão dos trabalhos no último metro ligeiro encomendado para o Metro do Porto.

- O presidente em exercício da União Africana (UA), Joaquim Chissano, Presidente de Moçambique, anuncia a criação oficial do Conselho de Paz e de Segurança da União Africana, em Addis Abeba.

2006 - O Parlamento aprova a Lei sobre Procriação Medicamente Assistida.

- O Governo aprova o regime legal para a concessão e emissão do passaporte eletrónico português.

- A Direção-Geral da Saúde anuncia que o Centro de Atendimento Telefónico da Saúde entra em funcionamento em janeiro de 2007.

- Timor-Leste. Confrontos entre as forças armadas e efetivos da polícia causam dez mortos e 27 feridos. O Presidente da República, Xanana Gusmão, assume o controlo das forças de segurança, retirando as competências ao governo de Mari Alakatiri.

2007 - O Conselho da Europa condena Portugal por violar o direito das crianças depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter considerado "lícitos" e "aceitáveis" alguns castigos corporais infligidos a jovens deficientes de um lar em Setúbal. O Comité Europeu dos Direitos Sociais do Conselho da Europa conclui que Portugal violou o artigo 17 da Carta Social Europeia, que consagra o direito das crianças à proteção, social, legal e económica.

- O projeto de integração de uma nova ala na Pallant House Gallery para albergar uma das melhores coleções de arte britânica do século XX vence o Gulbenkian Prize for Museums and Galleries 2007.

2008 - A atleta Vanessa Fernandes, campeã do Mundo e recém-sagrada pentacampeã da Europa, bate em Madrid o recorde de vitórias em etapas da Taça do Mundo de triatlo, atingindo o 20.º triunfo.

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, exerce pela primeira vez o direito de veto no seu segundo mandato, devolvendo à Assembleia da República o diploma relativo ao regulamento orgânico da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.

- Morre, com 94 anos, a pintora e escultora mexicana de origem inglesa Leonora Carrington.

2012 - Morre, aos 93 anos, Edoardo Mangiatotti, um dos mais bem-sucedidos atletas olímpicos da Itália e considerado um dos maiores nomes da esgrima mundial.

- Morre, aos 82 anos, João Sá Coutinho, primeiro embaixador de Portugal nas ex-colónias africanas.

2013 - Milhares de manifestantes concentram-se junto ao palco montado pela central sindical CGTP em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, gritando palavras de ordem contra o Governo e o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

2014 - Eleições europeias. O Partido Popular Europeu (PPE), que integra PSD e CDS-PP, mantém-se como a principal família política do Parlamento Europeu, com 211 assentos, seguido dos socialistas, com 193 lugares.

Em Portugal, os resultados indicam oito deputados (31,47%) para o PS, sete (27,71%) para a Aliança Portugal (PSD/CDS-PP), três (12,67%) para a CDU (PCP-PEV), dois (7,14%) para o Partido da Terra (MPT) e um (4,56) para a Bloco de Esquerda.

A Frente Nacional (FN, extrema-direita) garante uma larga vantagem em França.

Na Grécia, o partido anti austeridade Syriza vence as eleições (26,58%) e pela primeira vez na sua história garante o primeiro lugar em diversas regiões nas eleições locais incluindo na Ática, a maior região da Grécia.

- Em Macau, milhares de pessoas saem à rua contra a proposta de lei de garantias dadas aos titulares dos principais cargos políticos, um protesto cujos organizadores dizem ser o maior desde a transferência da administração em 1999.

- Morre, com 90 anos, Wojciech Jaruzelski, general e último Presidente do regime comunista na Polónia.

2016 - Os ministros da zona euro acordam disponibilizar um total de 10,3 mil milhões de euros para a Grécia, no âmbito do terceiro resgate financeiro.

2017 - A Guiné Equatorial torna-se o 14.º país a entrar para a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

- O antigo primeiro-ministro grego, Lucas Papademos, fica ferido com gravidade após a explosão de uma carta armadilhada no interior do seu carro.

- Morre, aos 86 anos, José Manuel Castello Lopes, antigo distribuidor de cinema que herdou do pai a Filmes Castello-Lopes e cofundou o cinema Londres, em Lisboa.

2020 - Morre, aos 46 anos, por asfixia o afro-americano George Floyd, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar. O caso provoca protestos antiracistas e contra a brutalidade policial por todos os Estados dos Estados Unidos da América, manifestações de protesto que alastram a outros países.

- Suécia admite ter uma das maiores taxas de mortalidade do mundo, com cerca de 40 mortes por 100.000 pessoas, mas defende método adotado.

- A diretora Nacional de Saúde Pública moçambicana, Rosa Marlene, comunica o registo do primeiro óbito devido à covid-19, num dia em que se registam mais 15 casos, elevando o total de 194 para 209.

2022 - O Governo britânico aprova a venda a um consórcio liderado pelo bilionário norte-americano Todd Boehly do clube inglês de futebol Chelsea, ainda detido pelo russo Roman Abramovich, alvo de sanções devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

- A Roma, treinada pelo português José Mourinho, conquista a primeira edição da Liga Conferência Europa em futebol, ao bater na final o Feyenoord por 1-0, em Tirana, para conquistar o seu segundo troféu europeu, 61 anos depois.

2024 - A China anuncia o fim dos dois dias de manobras militares, exercícios denominados Joint Sword - 2024ª, de grande escala em torno de Taiwan, descritas como "punição severa para os atos separatistas" do novo Presidente da ilha, William Lai Ching-te.

- O realizador português Miguel Gomes vence o prémio de melhor realização, pelo filme "Grand Tour" no 77.º Festival de Cinema de Cannes (França).

Este é o centésimo quadragésimo sexto dia do ano. Faltam 220 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia