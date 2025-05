Programas de Saúde beneficiam 430 residentes em Santana

O programas de saúde promovidos pelo Governo Regional da Madeira já beneficiaram 430 residentes em Santana, revelou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), a propósito do 190.º aniversário daquele concelho.

agenda do Dia Foi a 25 de Maio de 1835, que Santana foi elevada a vila e sede do concelho, sendo certo que de hoje a oito dias assinala-se outra data importante, a da instalação da freguesia de Santana, criada por alvará régio a 2 de Junho de 1564, há 461 anos, precisamente onde hoje é a sede do Concelho. Bem mais recente e também próximo destas datas, em pouco mais de um mês, a 6 de Julho, assinalam-se os 25 anos de elevação a cidade (ano 2000).

De acordo com os dados divulgados, desde a criação do Programa 'Kit Bebé' já foram atribuídos mais de 190 cartões a recém-nascidos naturais de Santana.

"Esta medida representa um apoio directo de 600 euros por criança, destinado à aquisição de produtos essenciais de saúde e bem-estar durante o primeiro ano de vida, contribuindo, desta forma, para um desenvolvimento mais saudável", destaca o IASaúde em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá conta que, ao abrigo do programa '+Visão', mais de 70 crianças e jovens, bem como mais de 140 idosos beneficiaram de uma comparticipação imediata de 150 euros na aquisição de óculos graduados.

No que diz respeito à saúde oral, através do programa '+Sorriso', mais de 30 jovens, entre os 10 e os 16 anos, residentes em Santana, acederam a tratamentos ortodônticos comparticipados.

Ainda segundo a mesma fonte, desde 2021, o serviço de reembolsos do IASaúde no concelho de Santana já realizou mais de 4 mil atendimentos presenciais, todas as terças-feiras.