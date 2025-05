IVBAM dinamiza oficinas de artesanato

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) vai promover, durante o mês de Junho, um conjunto de workshops de Artesanato, no Espaço 'Artes & Ofícios Tradicionais da Madeira', localizado no número 152 da Rua dos Ferreiros, na cidade do Funchal.

A iniciativa vai incluir oficinas de mini barretes de orelhas, iniciação de embutidos em madeira e sabonetes artesanais.

O workshop de sabonetes artesanais terá lugar a 4 de Junho, entre as 10 e as 13 horas, sob orientação de Elena Sierra, uma artesã reconhecida recentemente pelo IVBAM, e autora do projeto Khôra. A formação terá um custo de 30 euros, com materiais incluídos.

As outras duas oficinas serão ministradas por Luz Ornelas, técnica do IVBAM, licenciada em engenharia da madeiras e artesã certificada nas artes de trabalhar a madeira e a lã.

Os workshops de mini barretes de orelhas terão um custo de 25 euros e vão decorrer a 11, 12 e 13 de Junho, das 10 às 13 horas. Já o workshop de iniciação aos embutidos terá lugar no dia 16 de Junho, no mesmo horário, pelo valor de participação de 15 euros.

Os interessados em participar nos workshops de mini barretes de orelhas e de iniciação aos embutidos deverão proceder a uma inscrição prévia através do email [email protected], garantindo o respectivo pagamento. Cada formação terá no máximo seis participantes.

Ainda durante o mês de Junho, e de acordo com o plano de dinamização anual definido pelo IVBAM para a promoção do Artesanato Regional, está prevista a realização da 'Maratona de Artes & Ofícios' no dia 21 de Junho, nas instalações do IVBAM. A iniciativa integrará, em simultâneo, vários workshops e oficinas representativos das tradições da Madeira, exposições e venda de Artesanato Regional. O projecto prevê actividades para toda a família.