Calheta recebe primeiro 'Green Market' com 35 expositores no próximo fim-de-semana

A vila da Calheta prepara-se para receber o primeiro Calheta Green Market, um evento que decorrerá no sábado e domingo, na Praceta 24 de Junho. A iniciativa, apresentada oficialmente esta manhã no Salão Nobre da Câmara Municipal, coincidindo com o Dia Mundial da Biodiversidade, promete atrair muitos visitantes com uma oferta diversificada de produtos locais e actividades sustentáveis.

O mercado contará com 35 expositores, sendo 10 deles do próprio concelho da Calheta, que terão a oportunidade de apresentar as suas marcas e produtos locais. Com entrada livre, o evento tem como principal objectivo valorizar os artesãos e produtores da Região, promovendo simultaneamente práticas sustentáveis e a economia circular.

Carlota Gouveia, da Falésia Atelier e responsável pela organização do evento, salientou que a iniciativa pretende "valorizar os artesãos e os produtores locais, fomentar práticas sustentáveis e promover a economia circular". O evento conta com o patrocínio do Município da Calheta.

A presença do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) foi destacada por Marisa Santos, que expressou "orgulho da instituição em associar-se a esta iniciativa, sublinhando o papel fundamental da economia circular e da preservação ambiental".

Por sua vez, a vice-presidente da Câmara Municipal, Doroteia Leça, considerou que esta "é mais uma oferta diversificada no concelho", surgindo como resposta a uma lacuna existente e oferecendo uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos artesãos, agricultores e outros produtores locais.

Programa diversificado ao longo de dois dias

O evento arranca no sábado às 14 horas com uma sessão de sensibilização a cargo da Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia da Calheta. O programa musical inclui atuações dos 1+ONE às 14h30, Tiago Sena às 17 horas e o DJ Vasco, que animará o final do dia das 19 às 21 horas. Destaque ainda para o 'workshop' de artesanato em palha de milho com Madalena Andrade, marcado para as 16 horas.

No domingo, as actividades começam mais cedo, às 11 horas, incluindo um 'workshop' sobre hortas sustentáveis com Emanuel G., da Leroy Merlin Funchal (11h30), e um 'showcooking' com foco na alimentação anti-inflamatória por Sara Aguiar (16 horas). O programa inclui ainda uma conversa sobre segurança no Verão às 17 horas. A componente musical ficará a cargo de Andrea & Cesar (14 horas) e Micaela Setim (17h30), com o encerramento previsto para as 19 horas.

Durante os dois dias, os visitantes poderão participar em eco-actividades com brinquedos de madeira, organizadas pela Picapau Eventos, e usufruir de rastreios básicos de saúde disponibilizados pela 'Green Health' e 'Madeira Quality Care'.

O evento terá também uma vertente solidária, com um ponto de recolha de roupa, calçado e brinquedos, permitindo aos interessados contribuir igualmente com donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.