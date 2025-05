Associação Garouta do Calhau participa em workshop de Bordado Madeira

Sete utentes da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, afetos ao Centro Comunitário de Santo Amaro, vão participar numa formação de Bordado da Madeira, orientada pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

De acordo com nota à imprensa, a formação terá um total de 9 horas, decorrendo nas manhãs dos dias 30 de Maio, 4 e 6 de Junho, nas instalações do IVBAM, na Rua dos Ferreiros. A acção contará com uma componente prática, sob orientação da bordadeira Firmina Abreu, e teórica, a cargo de Rubina Franco, técnica do IVBAM, afeta à Divisão de Autenticação do Bordado e do Artesanato (DBA).

"Todos os participantes receberão um kit completo constituído por um lenço estampado, linhas, agulha, dedal e dedeira, tal como material de apoio à ação para reforço do estímulo visual e tátil, onde se incluem panos bordados, chapas picotadas desenhos originais, linhas e livro temático", explica.

"Com esta iniciativa, o IVBAM pretende proporcionar aos participantes uma experiência formativa cultural enriquecedora, promovendo a valorização do património cultural local, mas também o estímulo das capacidades manuais e cognitivas dos mesmos, bem como o reforço dos laços sociais e identitários, num conjunto de momentos recheados de partilha de histórias e vivências que se prevê enriquecedor para todos os envolvidos", termina.