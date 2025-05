Espaço do IVBAM dá palco aos artesãos na Festa da Flor

Depois do Bordado da Madeira, agora é a vez do artesanato ganhar destaque na exposição que o Instituto do Vinho e do Bordado da Madeira (IVBAM) apresenta na Placa Central, enquadrado no programa da Festa da Flor. Este espaço foi, hoje, visitado pelo secretário regional da Agricultura e Pescas.

"A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através do IVBAM, pretende com esta dinâmica dar visibilidade às Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, não esquecendo, porém, as outras manifestações do artesanato contemporâneo, proporcionado deste modo ao visitante um contacto com as diferentes artes e ofícios praticados na Região e com os seus protagonistas, os artesãos", destaca tutela em comunicado de imprensa.

Assim, até 25 de Maio, entre as 10 e as 19 horas, o espaço do IVBAM acolhe 20 artesãos certificados, de diferentes artes, que vão expor e vender as suas criações.

José Carlos Sousa, com artigos em couro (botas de vilão), Ana Paula Gomes, na área da cerâmica/azulejaria, Cristian Júnior, com as madeiras/embutidos, Jenita Spínola, na tecelagem e tinturaria natural, e Maria José Fernandes, com bonecos de pano, terão as suas criações patentes naquele espaço de 14 a 16 de Maio.

Nos dias 17 e 24 de Maio, das 10 às 13 horas, decorrem duas oficinas abertas para a construção de um brinquedo em madeira, iniciativas destinadas a crianças com idade superior a quatro anos.

De salientar, que a participação nas oficinas está limitada a quatro pessoas, pelo que os interessados devem se inscrever através do email [email protected].