IVBAM promove 6 acções de esclarecimento aos viticultores

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) irá realizar "um conjunto de ações de esclarecimento dirigidas aos viticultores da Região Autónoma da Madeira, com o objetivo de reforçar os conhecimentos técnicos dos mesmos e promover boas práticas na viticultura madeirense", resultando em seis sessões na primeira quinzena de Junho.

"As sessões serão conduzidas pelos técnicos da Divisão de Viticultura do IVBAM e abordarão temas fundamentais para o sucesso da produção vinícola, designadamente o combate a doenças e pragas da videira (fitossanidade), as intervenções em verde, recomendadas durante o crescimento da planta para melhorar a qualidade e quantidade da produção, além das operações culturais pré-vindima", esclarece a instituição pública.

E acrescenta que "os participantes também receberão orientações sobre o apoio técnico disponibilizado pelo IVBAM para a escolha da melhor data para a vindima e esclarecimentos sobre as regras para novas plantações, reestruturações da vinha e mudanças de casta".

Por forma a "ir ao encontro do público em questão, estas sessões de esclarecimento acontecerão em locais satélite dos principais concelhos vitícolas da região, abrangendo, desta forma, um grupo vasto de viticultores", entre 2 e 6 de Junho no Estreito da Calheta, Estreito de Câmara de Lobos, Arco de São Jorge, São Vicente e Seixal, e a 11 no Porto Santo.

Estas seis sessões têm acesso gratuito e acontecerão no seguinte calendário:

2 de Junho às 18h00 – Estreito da Calheta, Centro Cívico Estreito da Calheta;

– Estreito da Calheta, Centro Cívico Estreito da Calheta; 3 de Junho às 19h00 – Estreito de Câmara de Lobos, Centro Cívico Estreito de C. Lobos;

– Estreito de Câmara de Lobos, Centro Cívico Estreito de C. Lobos; 4 de Junho às 18h00 – Arco de São Jorge, Museu da Vinha e do Vinho;

– Arco de São Jorge, Museu da Vinha e do Vinho; 5 de Junho às 18h00 – São Vicente, Escola Agrícola de São Vicente;

– São Vicente, Escola Agrícola de São Vicente; 6 de Junho às 18h00 – Seixal, Junta de Freguesia do Seixal;

– Seixal, Junta de Freguesia do Seixal; 11 de Junho às 19h00 – Porto Santo, no Campo Experimental do Farrobo;

"De salientar que estas ações representam uma oportunidade de relevo para os viticultores locais atualizarem conhecimentos e esclarecerem dúvidas diretamente com especialistas, contribuindo assim para a valorização e sustentabilidade do setor vitivinícola madeirense, objetivos que se enquadram na missão do IVBAM enquanto agente regulador da vinha e do vinho da Madeira", reforça.

Além disso, o IVBAM deixa a 'porta aberta' aos "interessados em esclarecimentos adicionais" a entrarem em contacto através do telefone 291 211 600 ou a enviar email para [email protected].