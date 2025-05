Rubina Leal destaca papel da juventude na construção da democracia

A sessão plenária do Parlamento Jovem Regional, que hoje decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira, reuniu mais de 90 alunos, de 18 escolas de toda a Região. Na ocasião, Rubina Leal fez questão de destacar o papel da juventude na construção de democracia.

“Esta Casa, sendo o primeiro órgão de governo próprio da Região Autónoma, tem o dever e a honra de abrir as suas portas à juventude. E não o fazemos por cerimónia: fazemos porque acreditamos que o futuro da democracia começa exactamente aqui”, afirmou Rubina Leal.

A presidente fez também questão de endereçar umas palavras ao participantes, apelando ao seu sentido cívico, lembrando que “a democracia não é um dado adquirido — é uma construção permanente. E vocês são os construtores do amanhã". Nesse sentido, este projecto “valoriza o papel das instituições, o funcionamento das leis e, sobretudo, a importância da vossa própria voz”.

A sessão plenária continuo sob a presidência do aluno Hélio Antunes, e decorre no formato de um verdadeiro plenário parlamentar, onde os jovens assumem o papel de deputados por um dia. Durante a tarde, serão debatidas e votadas várias propostas elaboradas pelos estudantes, acerca do tema desta edição do Parlamento Jovem Regional: 'Migrações num Mundo Global'.

O programa deste dia conta ainda com uma sessão de perguntas e respostas, envolvendo os deputados representantes de todos os partidos com assento na Assembleia. Para o gabinete de Rubina Leal, o Parlamento Jovem Regional continua, assim, a cumprir o seu propósito de formar cidadãos mais informados, participativos e conscientes do seu papel na sociedade, reforçando o compromisso da Assembleia Legislativa da Madeira com a educação democrática das novas gerações.

Para as 16 horas está agendada a Sessão Comemorativa dos 25 anos do Parlamento Jovem Regional.