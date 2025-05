Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu embaixador da Índia

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu em audiência o embaixador da Índia em Lisboa, Punnet Kundal, numa visita de apresentação de cumprimentos marcada por "simbolismo diplomático".

Conforme explica a ALM, o encontro decorreu no âmbito das comemorações dos 50 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a Índia, efeméride que a Embaixada pretende assinalar com uma iniciativa a realizar na Região Autónoma da Madeira.

Durante a audiência, foram destacadas "as boas relações entre os dois países e discutidas formas de estreitar ainda mais os laços institucionais e culturais, com particular foco na Madeira como plataforma privilegiada para o diálogo internacional".

Rubina Leal sublinhou "a importância da diplomacia de proximidade e reiterou a disponibilidade da Assembleia Legislativa da Madeira para colaborar com iniciativas que promovam a cooperação internacional e a valorização da Região no contexto global".