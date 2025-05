Rubina Leal escuta reivindicações dos trabalhadores da ARM

Os representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE) foram hoje recebidos pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, com o objectivo de apresentar as preocupações e reivindicações dos trabalhadores da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

Entre as questões abordadas encontra-se a actualização das tabelas salariais, a revisão do subsídio de refeição e a implementação da progressão automática nas carreiras. "A ARM, com cerca de 890 trabalhadores, desempenha um papel estratégico na Região Autónoma da Madeira, sendo responsável por áreas essenciais como a gestão de resíduos e o abastecimento de água potável, dois domínios cruciais para o bem-estar da população e para a sustentabilidade ambiental da Região", indica nota à imprensa, emitida pelo gabinete de Rubina Leal.

A presidente da ALRAM demonstrou a sua sensibilidade e atenção para com estas matérias, sublinhando que "numa empresa com responsabilidades tão relevantes para a nossa qualidade de vida e para o futuro sustentável da Madeira, é fundamental assegurar que os trabalhadores se sintam valorizados e motivados".

Ficou clara a intenção de manter canais abertos entre os representantes dos trabalhadores e a Assembleia Legislativa da Madeira, no sentido de "encontrar soluções que promovam a justiça laboral, coesão social e o fortalecimento dos serviços públicos essenciais".