Rubina Leal encerra evento 'Portugal – Live it' com a Madeira em destaque

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira foi a oradora convidada para a sessão de encerramento do evento 'Portugal – Live it', que decorreu esta quinta-feira no Press Club Brussels Europe, em Bruxelas. A iniciativa, organizada anualmente pela Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa (CCBP), teve este ano como tema central a Região Autónoma da Madeira.

Perante uma audiência composta por investidores europeus, representantes de empresas, entidades públicas regionais e parceiros institucionais, a Presidente destacou a evolução da Madeira enquanto território de oportunidades, sublinhando que a Região “é hoje muito mais do que um destino turístico” – sendo, cada vez mais, um local atrativo para viver, trabalhar e investir.

Na sua intervenção, a presidente da ALRAM frisou a importância da captação de investimento para uma região com especificidades geográficas como a Madeira — ultraperiférica, insular e arquipelágica — defendendo que “é precisamente essa condição que confere à Região uma identidade única e estratégica no contexto europeu”.

Foi também enaltecido o papel do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), referido como um instrumento vital de política económica regional e nacional, que tem contribuído para a atração de empresas de elevado valor acrescentado, para a retenção de quadros qualificados e para a dinamização da economia regional. A Presidente destacou ainda o impacto direto do CINM na geração de receita fiscal e na afirmação da Madeira como plataforma internacional de negócios.

O evento contou com a presença de diversas entidades regionais, investidores e representantes de empresas portuguesas e estrangeiras, reforçando o potencial da Madeira enquanto polo de inovação, qualidade de vida e competitividade no Atlântico."