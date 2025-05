Seminário Portugal Steel promove inovação na construção metálica no Funchal

O Funchal vai receber, pela primeira vez, o Seminário Portugal Steel, uma iniciativa da CMM – Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista que tem percorrido o País para divulgar as potencialidades da construção metálica e mista. O evento está marcado para o próximo dia 6 de Junho, às 15 horas, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

A chegada do projecto à Madeira oferece uma oportunidade única de contacto com as mais recentes tendências e práticas da construção metálica em Portugal. O seminário conta com a participação de empresas nacionais de referência, incluindo a Tecofix, Hempel, Grid International, O FELIZ, CIN e Fametal.

O encontro tem como principal objectivo promover a inovação, sustentabilidade e competitividade da construção metálica, um sector que tem vindo a ganhar destaque em projectos de diferentes escalas em território nacional. Durante o seminário, serão abordados temas fundamentais como a durabilidade dos materiais, soluções tecnológicas avançadas, exigências de sustentabilidade e os principais desafios no projeto e execução de estruturas metálicas.

O seminário destina-se a estudantes e profissionais interessados em conhecer as tendências e boas práticas deste sector em constante evolução. A participação é gratuita, sendo necessária inscrição prévia através do formulário disponível em https://forms.gle/CeBqALu1xXatWh8c6.

Para mais informações, os interessados podem contactar a CMM – Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista através do email [email protected] ou pelo telefone 239 095 568. Detalhes adicionais sobre a associação e o projeto Portugal Steel estão disponíveis em www.cmm.pt.