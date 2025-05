Pesqueiro afundou-se ao largo das Desertas há 30 anos

Foi em 1995 que o espadeiro ‘Gonçalves de Brito’ naufragou a leste da ilha do Bugio, nas Desertas. Na origem do acidente terá estado um rombo no casco, que levou a que o mesmo acabasse por se afundar.

Numa época em que as comunicações não eram tão desenvolvidas, em terra, na Madeira, temeu-se o pior. A bordo seguiam nove pescadores, que acabariam por ser resgatados por outro pesqueiro, que se encontrava na faina nas proximidades. O helicóptero da Força Aérea, bem como o navio patrulha NRP Mandovi acorreram também ao local, na sequência de um pedido de auxílio por parte da embarcação acidentada.

Ainda se tentou rebocar o ‘Gonçalves de Brito’, mas as condições do mar eram bastante adversas e não permitiram que tal fosse possível.

O patrulha da Marinha Portuguesa atracou a 29 de Maio, na lota do Funchal, transportando os pescadores. Em terra estavam mulheres e crianças, os familiares mais próximos, que “choravam de alegria e emoção ao confirmarem que, um por um, os seus familiares passavam do convés do patrulha em direcção à prancha com destino a terra”, dava conta o DIÁRIO.

À comunicação social apenas falou o mestre José Manuel de Sousa, que apontava para que um tronco de madeira pudesse ter provocado o rombo na embarcação.