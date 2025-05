35 Anos a proteger as Ilhas Desertas

Para assinalar o 35.º Aniversário da Reserva Natural das Ilhas Desertas, a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas promove esta terça-feira, 20 de Maio, uma visita especial à Deserta Grande, que incluirá um programa informativo e celebrativo, destacando o trabalho desenvolvido ao longo de mais de três décadas de conservação.

A iniciativa conta com a presença de Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, que reforça o compromisso do Governo Regional com a protecção do património natural da Madeira e a promoção do turismo sustentável.

A viagem às Ilhas Desertas terá início a meio da manhã (10h45) com uma recepção nas instalações da reserva e uma introdução geral a cargo de Paulo Oliveira (biólogo e vogal do conselho directivo do IFCN), destacando a importância ecológica e histórica desta área protegida.

Seguir-se-á, às 11h00, uma apresentação por Dilia Menezes, Chefe de Divisão de Gestão e Valorização de Áreas Classificadas · IFCN, que abordará os programas de conservação específicos e emblemáticos desenvolvidos na reserva, como os esforços de preservação da foca-monge (lobo marinho) e de espécies endémicas.

Às 11h15, Isamberto Silva, representante da equipa de Vigilantes da Natureza, partilhará o papel fundamental desempenhado pelos vigilantes na protecção e monitorização da biodiversidade local, destacando desafios e conquistas no terreno.