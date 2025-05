Remédios levam 30% dos contratos públicos Compra de medicamentos ascendeu a 16 milhões de euros em Abril, mês em que foram gastos mais de 57 milhões na aquisição de bens e serviços. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 29 de Maio.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Juntos divididos Escolha do deputado Paulo Alves para candidato à Câmara de Santa Cruz abre cisão interna do JPP. Élia Ascensão reage com "desilusão e incompreensão" à decisão da comissão política e não descarta a hipótese de concorrer numa lista alternativa.

Outros destaques:

Menos atendimentos e maior pressão Afluência ao Serviço de Urgência do Hospital do Funchal caiu 10% nos primeiros quatro meses deste ano. Teleconsulta avança em Julho nos centros de saúde.

Madeira ganha oito novos conservadores Direcção Regional da Administração da Justiça vai renovar parque informático.

E, por fim, Marítimo perdeu quase 50 mil espectadores em dois anos.

