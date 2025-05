"O IFCN é a garantia da nossa qualidade de vida no presente e no futuro"

"O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) é a garantia da nossa qualidade de vida no presente e no futuro", declarou Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, dirigindo-se aos Vigilantes da Natureza e demais presentes na Deserta Grande.

O governante aproveitou a deslocação, a primeira fora da ilha da Madeira com a tutela do Ambiente, para assinar o 35º aniversário da Reserva Natural das Ilhas Desertas.

Dirigindo-se a todos os presentes, em especial aos Vigilantes da Natureza, Eduardo Jesus afirmou: "acho incrível o trabalho que o IFCN tem feito ao longo dos últimos anos aqui na Madeira. É um trabalho meritório e é um trabalho para continuar", garantiu.