Desertas recebem quatro a cinco mil visitantes por ano

Por ano passam pelas ilhas Desertas entre quatro a cinco mil visitantes.

Dado revelado por Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, que está hoje de visita à Deserta Grande para assinalar o 35º aniversário da Reserva Natural das Ilhas Desertas.

Visitas que só são autorizadas mediante inscrição prévia no portal Simplifica.

O governante fez também saber que a colónia de lobos-marinhos ronda actualmente os 30 indivíduos.

As Ilhas Desertas encontram-se legalmente protegidas desde 1990, com a criação da Área de Protecção Especial. A grande motivação para a protecção destas ilhas foi a necessidade urgente em preservar uma pequena colónia de foca-monge do Mediterrâneo, vulgarmente conhecida como lobo-marinho, cujo projecto para a sua conservação se iniciou em 1988. Desde então estas ilhas passaram a ter uma vigilância permanente que é efectuada pelo Corpo de Vigilantes da Natureza.