Sapadores de Santa Cruz com reforço de meios de combate a incêndios florestais

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para a contar, a partir de hoje, com mais um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI), fruto de um investimento na ordem dos 238 mil euros assegurado pela Câmara Municipal de Santa Cruz. As verbas saíram integralmente do orçamento municipal.

A entrega oficial da nova viatura está agendada para as 15 horas desta sexta-feira, no quartel dos bombeiros locais.

A corporação, em comunicado, realçava a importância deste novo veículo, notando que o mesmo permite reforçar a capacidade de resposta em cenários de risco, nomeadamente de incêndios florestais, cuja frequência e severidade têm aumentado nos últimos anos.

Conforme nota o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, o novo VFCI “melhora substancialmente a prontidão operacional”, ao mesmo tempo que garante uma maior segurança das equipas.

A nova viatura será entregue por Filipe Sousa, presidente da autarquia que deve, dentro de pouco tempo, deixar o cargo para rumar a Lisboa, onde ocupará o lugar de deputado eleito pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, naquela que é uma estreia do partido Juntos Pelo Povo (JPP) no parlamento nacional.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 30 de Maio.

Agenda

09h00 – arranque do Seminário Nacional Municípios Amigos do Desporto 2025 – Active Cities / Smart Citie, que decorrerá entre o Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o Parque de Santa Catarina e o Auditório da Reitoria - Colégio dos Jesuítas.

09h15 – a ADRAMA - Associação para o Desenvolvimento da RAM apresenta o documento ‘LEADER 30 Anos de Impacto na zona de Inrervenção da ADRAMA’, no Auditório da Escola Agrícola da Madeira.

11h00 – Festival Aqui Acolá, na Ponta do Sol, com actividades e iniciativas diversas ao longo de todo o dia.

15h30 - no âmbito do Dia Internacional dos Museus acontece, na Quinta Magnólia - Centro Cultural, uma conversa aberta ao público conduzida por António Baía Reis, sob o tema ‘Entre exposição e emoção: O que acontece quando a arte é comunicada de forma diferente?’.

16h00 - concerto Banda do Panda, assinalando o Dia Mundial da Criança com um espectáculo repleto de animação, música e sobretudo muita alegria, na Praça do Barqueiro, no Porto Santo.

16h30 - cerimónia de encerramento do Desporto Escolar, no Jardim Municipal do Funchal.

17h00 - inauguração da exposição ‘Round 1.1: A hairy decalogue’, uma iniciativa do colectivo de artistas ‘Adversorecto’ (Werner Thöni e Peter Freund), em colaboração com o artista e professor de origem madeirense Vítor Magalhães. Mostra patente ao público na galeria da Casa das Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

17h30 - a Porta 33 e Daniel Silvestre apresentam a segunda parte da exposição ‘Porto Santo’, resultante da sua residência artística no âmbito do Projecto Eira – Contributos para a Escola do Porto Santo e o seu território, com curadoria de Nuno Faria, na Escola do Porto Santo.

17h30 - arranque das ‘Festas da Sé’, na Praça do Município.

20h30 - o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode promove mais um dos seus concertos, no Salão Nobre do Conservatório.

21h00 - IV Encontro de Bandolins de Machico - Padre Martins Júnior, no Fórum Machico.

Efemérides

1232 - O Papa Gregório IX canoniza Santo António de Lisboa.

1431 - Morre, aos 19 anos, Joana D'Arc, queimada na fogueira, em França.

1958 - O general Humberto Delgado e Arlindo Vicente firmam o Pacto de Cacilhas que viabiliza uma só candidatura da Oposição Democrática, a do chamado General sem Medo, às Presidenciais.

O acto eleitoral ocorreu a 8 de Junho de 1958. Humberto Delgado perdeu as eleições com 23% dos votos. O candidato de Salazar, Américo Tomás, foi eleito com 76,4% dos votos. , Foto DR/Arquivo

1968 - Maio de 68. O Presidente francês Charles De Gaulle anuncia a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de novas eleições.

1971 - A nave espacial norte-americana Mariner 9 é lançada de Cabo Canaveral, na Florida, com o objetivo de alcançar a órbita de Marte.

1982 - Entrada de Espanha na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1989 - Os estudantes chineses concentrados na Praça Tiananmen, em Pequim, erguem a Estátua da Democracia, concebida e elaborada pelos alunos da escola de Belas Artes de Pequim.

1994 - O Papa João Paulo II pronuncia um "não" irrevogável à ordenação sacerdotal das mulheres na carta apostólica "Ordinatio Sacerdotalis" (ordenação sacerdotal).

1996 - A Assembleia da República aprova a proposta de lei do Governo que cria o Rendimento Mínimo Garantido, com os votos favoráveis do PS, PCP e PEV, a abstenção do PP e os votos contra do PSD.

2020 - O primeiro foguetão concebido e construído por uma empresa privada, a norte-americana SpaceX, de Elon Musk, com dois astronautas norte-americanos a bordo, Bob Behnken e Doug Hurley, é lançado do Kennedy Space Center, na Florida, na presença do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Foto DR/Arquivo

2022 - Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia chegam a acordo para o embargo ao petróleo russo. Em causa dois terços das importações europeias à Rússia.

2024 - O parlamento espanhol aprova a amnistia para separatistas da Catalunha condenados ou procurados pela justiça por causa da tentativa de autodeterminação da região que culminou com um referendo ilegal e uma declaração unilateral de independência em 2017.

Foto Wikipédia

Pensamento do dia