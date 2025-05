Santa Cruz possui novo veículo florestal de combate a incêndios

O Município de Santa Cruz concretizou, hoje, o reforço dos meios operacionais da Protecção Civil Municipal com a entrega de um novo Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) à Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, num investimento superior a 238 mil euros, financiado integralmente por verbas do orçamento municipal.

A aquisição deste equipamento insere-se na estratégia municipal de modernização e reforço da capacidade de resposta em cenários de risco, particularmente no combate a incêndios florestais, que têm vindo a aumentar em frequência e intensidade no território concelhio e regional.

Este é um investimento estratégico que melhora substancialmente a nossa prontidão operacional e a segurança das equipas em cenários de elevado risco. Agradecemos ao Município de Santa Cruz por continuar a confiar na sua Companhia de Bombeiros Sapadores e por investir na segurança dos seus munícipes, permitindo-nos cumprir com eficácia a nossa missão Leonardo Pereira, Comandante da Companhia e Coordenador Municipal de Protecção Civil

O novo VFCI vem equipado com tecnologia de última geração e elevado desempenho operacional: Tanque com capacidade entre 3.000 e 4.000 litros; Bomba de combate a incêndios com débito mínimo de 1.500 L/min a 15 bar; Cabina dupla reforçada com protecção térmica; Guincho frontal, carretel motorizado, equipamentos de extinção, comunicações e socorro; e Sistema de protecção à guarnição com rede de aspersores e arco de segurança.

A viatura respeita integralmente as normas europeias e nacionais em vigor e foi concebida para responder com eficácia às exigências do combate a incêndios em zonas de difícil acesso, reforçando a capacidade da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz no território municipal, onde actua em primeira linha.