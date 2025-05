Câmara de Santa Cruz distinguida pela Liga dos Bombeiros Portugueses

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai ser distinguida com um 'Menção Honrosa' no âmbito do Prémio Bombeiro de Mérito 2024, cuja cerimónia de consagração acontece este sábado, em Guimarães, no decorrer das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro.

A autarquia madeirense é distinguida pela sua "acção muito relevante no apoio aos corpos de bombeiros", no caso os Sapadores de Santa Cruz, conforme se pode ler no regulamento do respectivo prémio.

O galardão será recebido esta tarde, pelas 16 horas, por Filipe Sousa, ainda presidente da Câmara, e pelo comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Leonardo Pereira.

Já o 'Prémio Bombeiro de Mérito 2024' vai para os Bombeiros Voluntários da Lixa, aos quais se juntam os Bombeiros Voluntários de Vila Meã, pelo resgate de um bombeiro da corporação no decorrer de um incêndio florestal, em Setembro do ano passado, em Figueiró (Amarante).

As propostas de premiados deveriam ter sido apresentadas pelos proponentes até ao passado dia 6 de Abril, com a respectiva justificação dos motivos que a fundamentassem, mencionando detalhadamente os actos realizados, tanto para o Prémio Bombeiro de Mérito, como para as Menções Honrosas.

O objectivo da Liga dos Bombeiros Portugueses com estas distinções prende-se com o enaltecer do trabalho desenvolvido pelos bombeiros, pelos elementos de comando, pelos dirigentes, autarcas, municípios, agentes económicos e personalidades da sociedade portuguesa.

No que toca às demais menções honrosas, referência para a de 'Elemento de Comando', atribuída a Luis Miguel Azevedo, comandante dos Voluntários de Mogadouro; a de 'Dirigente Associativo', a Domingos Fabela, presidente da Federação de Bombeiros de Beja e dos Bombeiros de Serpa. A de 'Personalidade da Sociedade' cabe a Gustavo Manna, funcionário do Centro Social de Revelhe, em Fafe, e ao ex-presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar Jorge.

Por fim, a menção 'Entidade Empresarial' será atribuída às empresas Calzedonia, TVI, Auto Ribeiro e Extincêndios.