Santa Cruz celebra protocolo com o SANAS para reforçar segurança balnear

Foi formalizada, na sexta-feira, a assinatura do protocolo de colaboração entre o Município de Santa Cruz e a Associação SANAS – Madeira, com vista ao reforço da segurança balnear e ao apoio complementar em acções de protecção civil no concelho.

O SANAS – Madeira é uma entidade com competência técnica no domínio do salvamento aquático, integrando o sistema de protecção civil enquanto parceiro colaborador. "A presença de meios operacionais sediados no concelho permite uma resposta mais célere e eficaz, em estreita articulação com as autoridades competentes", refere a autarquia santa-cruzense através de comunicado.

O protocolo, com um valor global de cerca de 56 mil euros, "visa garantir a vigilância e segurança das zonas balneares do concelho durante a época balnear, bem como assegurar a possibilidade de intervenção fora desse período, em situações excepcionais como condições meteorológicas adversas ou acções de sensibilização junto da população".

Esta colaboração resulta de um trabalho conjunto entre a Associação SANAS, o Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSSC), tendo contado com o acompanhamento do vereador Jaime Silva ao longo do processo de preparação.